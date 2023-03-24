Скандал в Анкарі: кандидат в президенти Туреччини назвав Крим російським

Вибори нового глави Туреччини мають відбутися 14 травня

У Туреччині спалахнув черговий скандал, пов'язаний із агресією рф. Один із претендентів на посаду президента, лідер місцевої партії "Батьківщина" Догу Перінчек заявив, що визнає російськими окуповані території України. Це відбувається на фоні віддалення діючого лідера Реджепа Ердогана від кремля.

Заяву Перінчека цитує "РИА Новости". Слід зазначити, що перевибори президента в Туреччині мають відбутися 14 травня. До цього часу Перінчек, котрий має серйозні амбіції, має отримати близька 100 тисяч підписів у вищій виборчій раді країни, аби отримати можливість балотуватися в президенти.

Наразі ж він демонструє серйозну приязнь до російської федерації і регулярно спілкується з місцевими політиками.

"Близько місяця тому я виступив на відкритті конференції по інтеграції Азербайджану в Євразію, яка проходила в Баку, і був почесним гостем. Там я рішуче підкреслив, що Крим є частиною території російської федерації. Партія "Батьківщина" заявила, що визнає нові республіки", — розповів Догу Перінчек російським журналістам.

Чомусь Перінчеку видається, що це правильно — віддавати чужі території іншій державі

Також політик відкрито виступає проти антиросійських санкцій і обіцяє боротися проти них, якщо його оберуть новим турецьким лідером.

Слід зазначити, що партія "Батьківщина", яку очолює Перінчек, має цілковито антизахідну направленість. Також представники цієї політсили виступають проти зближення із США. При цьому представлення у парламенті Туреччини вони не мають — натомість більш активні в регіональних відомствах. Наразі у лавах "Батьківщини" нараховується понад 50 тисяч осіб. Догу Перінчеку уже виповнилося 80 років, однак він не втрачає надії зайняти головне провладне крісло. Нагадаємо, що нинішньому президенту Реджепу Ердогану всього 69.

Цікаво, що допоки Перінчек заграє із російським урядом, окремі депутати Держдуми цілком готові піти війною і на Туреччину. Так, Семен Багдасаров вважає, що у Москви є повне право "повернути собі" Стамбул.

Ймовірно, така риторика окремих офіційних осіб рф є реакцією на останні санкційні кроки Туреччини, направлені проти Москви.