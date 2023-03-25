На двох стільцях? Шольц висловився щодо переговорів з путіним

Німецький канцлер визнає, що прагнення путіна не мають нічого спільного із миром в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що у очільника кремля володимира путіна немає бажання мирно закінчити війну в Україні. Попри це політик не готовий "обмежити контакти" із російським диктатором, адже вважає, що спроби діалогу можуть на щось вплинути. Цікаво, що подібна заява з'явилася вже після того, як Шольц підтримав видачу ордера на арешт путіна.

Свою позицію німецький канцлер озвучив під час пресконференції щодо підсумків саміту ЄС, яка транслювалася виданням Welt. На думку Шольца, будь-яка інформація про спроби путіна "домовитися про мир" є неправдивими.

"Це фейкові новини, які поширюють світом "праві" засоби масової комунікації, але вони не мають нічого спільного з реальністю", — зазначив він.

Також Олаф Шольц додав, що путін, очевидно, не шукає мирних способів для завершення війни, тож і розмови про будь-які переговори видаються наразі сміхотворними. При цьому політик переконаний, що обмежувати контакти із путіним наразі не варто, і сам робити це не збирається. Шольц сподівається, що його спроби налаштувати діалог із російським лідером можуть принести позитивні зміни у нинішню геополітичну ситуацію.

При цьому він підкреслює, що його підтримка України від цього ніяк не залежить.

"Цілком зрозуміло те, як ця війна може завершитися: росія має вивести свої війська. Це стане основою подальшого встановлення справедливого миру в Україні й запобігання досягненню росією її імперських цілей", — резюмував канцлер.

Наостанок він закликав інші держави бути активнішими щодо підписання контрактів, які дозволяють надавати Києву необхідну військову допомогу.

Нагадаємо, що на початку березня Олаф Шольц зустрічався із президентом США Джо Байденом. Однією із ключових тем стала війна в Україні та додаткова підмога для ЗСУ.

Також німецькому канцлеру не сподобався запропонований Китаєм "мирний план". Він зазначив, що цьому документу не вистачає конкретики.