Тупа гра: Данілов висловився про розміщення ядерної зброї рф в Білорусі

Росіяни намагаються шантажем досягти свого

Росія навряд чи розмістить ядерну зброю на території білорусі. піти на такий крок країна-агресор могла б лише з дозволу Китаю. Отримати такий дозвіл їм навряд чи вдасться.

Впевненість у цьому висловив секретар РНБО Олексій Данілов в програмі "Новий відлік" на Суспільному. Він вважає, що для росії такі забаганки і заяви — лише шантаж.

Ані росії, ані Китаю ядерна зброя у Білорусі не треба. Головна задача таких заяв, на думку Данілова — зупинення війни в Україні на умовах росії чи спонукання США до переговорів та домовленостей. Це також може бути сигналом, що росіяни прагнуть завершити конфлікт швидше, але на вигідних росії умовах: "це тупа гра росії", яка націлена на те, щоб примусити американців та британців "іти на перемовини з росіянами саме по їхньому кейсу".

Раніше "Телеграф" розповідав, що рішення росії може свідчити про наміри відкрити "другий фронт". Російські наміри викликали бурхливу реакцію в світі — здебільшого політики невдоволені новим способом залякування. Невдоволення виразили навіть у російських політичних союзників — у Китаї. Розміщення ядерної зброї за межами країни вважають неприпустимим.