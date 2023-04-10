"Все вирішуватимемо на полі бою" — екс-глава МЗС України про контрнаступ і переговори з рф

Володимир Огризко впевнений, що немає такої ціни, яку можна було б запросити у росії як компенсацію за загиблих українців

Неймовірно щільне інформаційне "обкручування" майбутнього українського контрнаступу, санкційні удари по росії, а також перспективи вирішити все за столом перемовин, а не на полі бою, "Телеграф " обговорив з колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огризком.

- Про що говорить непомірний інформаційний шум навколо майбутнього наступу ЗСУ? Для чого це робиться?

– Це гібридні способи ведення війни. Коли треба обдурити супротивника, зробити так, щоб він не розумів, звідки, коли і якими силами може бути завдано удару. Нового тут нічого немає. Подібне використовується майже з початку історії воєн. Щоб перемогти, важливо ввести супротивника в оману.

- Чи актуальним є ще переговорний кейс, який раз у раз намагаються качати ті ж Туреччина та Китай?

– Поки що немає сигналів, що Росія готова на переговори на умовах України. Адже наші умови – щоб росіяни забралися з усієї нашої землі, видали військових злочинців, виплатили компенсації.

Але я навіть не уявляю, про які суми може йтися! Людське життя – безцінне. І як можна компенсувати десятки тисяч занапащених життів? Як компенсувати величезну кількість поранень, травм, каліцтв? Знищені міста? Нинішня російська влада на це точно не піде. І є сумніви, що буде готова влада, що прийде на зміну. Ну, а ми не готові укладати будь-які угоди поза озвученими українськими позиціями. Тож усе вирішуватимемо на полі бою.

– Знову актуалізувалася санкційна тематика. Представники Світового банку та Міжнародного валютного фонду протягом цього тижня у Вашингтоні шукатимуть спосіб нівелювати застосовувані росіянами способи обходу обмежень. А Євросоюз працює над черговим 11-м пакетом санкцій. Куди треба бити росію, щоб ще більше послабити її економічні, а відповідно і військові можливості?

– Тиск на росію – безпрецедентний. І він дає ефект. Про це свідчить те, що країна-агресор почала розпродавати золотий запас, що її "мошна" худне на очах, що за перші місяці цього року її нафто-газові доходи скоротилися вполовину.

Але, на жаль, існують лазівки, які дозволяють росіянам за допомогою нечистих на руку представників різних країн оминати введені обмеження. І важливо ці лазівки закрити.

Крім того, є ще чимало болючих точок, на які треба тиснути. У тому числі – ядерна енергетика. "Росатом" має опинитися у списку санкцій. Можливо, з деякими винятками для країн, які серйозно пов’язані з цією структурою, чия енергетична безпека залежить, у тому числі, від "Росатому". Але це мають бути саме винятки із загального правила. Загалом "Росатом" слід покласти на лопатки, що значно обмежить доходи до російського бюджету, обмежуючи тим самим і військові можливості агресора.

Є ще деякі речі технологічного характеру, які, на жаль, поки що дозволяють росії обходити санкції.

Тому важливо перекрити наявні лазівки, а також припинити закордонну діяльність "Росатому". Це були б цілком адекватні кроки щодо протидії російській агресії.