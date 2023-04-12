Ніж у спину путіна: головні друзі росії в Європі вирішили допомогти Україні

Секретний документ сплив у мережі — журналісти його вивчили

Витік даних Пентагону відкриває нові цікаві факти, зокрема про європейські країни. Так, журналістам стало відомо, що в одному з файлів містяться докази того, що Сербія погодилася постачати зброю Україні або вже навіть надіслала її.

Важливість даних, опублікованих Reuters полягає в тому, що Сербія вважається країною, що має чітку проросійську орієнтацію. Це єдина європейська країна, що не долучилась до протиросійських санкцій. Документ, знайдений журналістами, був коротким викладом відповідей урядів країн Європи на запити України про зброю та військовий вишкіл.

У ньому була діаграма, з якої випливає, що Сербія відмовила у навчанні, проте взяла обов’язок надіслати летальний вантаж або вже надала його. Також є дані про волю та спроможність надавати зброю і далі.

Документ був датований 2 березня та маркований Secret і NOFORN, що забороняє його розповсюдження іноземним спецслужбам і військовим. І хоча правдивість документів повністю підтвердити не можна, експерти припускають, що ситуація могла статися, адже на президента Сербії можуть тиснути. Зазначимо, у Сербії та росії тісні зв'язки із довгою історією. Сербія підтримує проросійський курс вже не одне століття (з 1800-х), а росія підтримала Белград під час Косівського конфлікту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сербія може змінити думку через шкоду для економіки. Серед документів, які офіційно не підтверджені як справжні, є дані, що вагнерівці намагалися купити зброю у країні НАТО.