"росія гірша за ІДІЛ": Кулеба розповів, чим відповісти на відео зі стратою українця

Страта українського полоненого не пройшла повз очільника МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не лишився осторонь резонансної теми обезголовлювання українського захисника російськими загарбниками. На його думку, ця звірська страта вкотре підкреслює, що рф є ще гіршою за "Ісламську державу", чиї терористичні справи знає весь світ.

Про це він зазначив на власній сторінці Twitter. За словами Кулеби, ще більшого абсурду ситуації додає той факт, що при цьому всьому російські дипломати продовжують наразі головувати у Раді безпеки ООН. Додамо, що подібна преференція для росіян діє всього місяць — через нюанси черговості подібної посади.

"Російські терористи повинні бути вигнані з України та ООН", — переконаний Дмитро Кулеба.

Реакція Кулеби на страту військового ЗСУ

Також чиновник назвав відео із катуванням українського полоненого жахливим і додав, що росіянам слід відповідати за всі злочини, скоєні проти українських громадян.

Нагадаємо, що звірячою назвав поведінку російських окупантів по відношенню до полоненого і президент України Володимир Зеленський. Політик підкреслив, що на подібні злочини має бути невідворотна реакція — причому зі всього світу.

В свою чергу очільник СБУ Василь Малюк дав обіцянку, що виконавці вбивства бійця ЗСУ будуть обов'язково покарані. За словами правоохоронця, відомство, яке він очолює, прикладе до цього всі зусилля.