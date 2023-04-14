Кулеба назвав передумови виключення росії із Радбезу ООН: деталі

Питання легітимності перебування рф в подібному відомстві є актуальним уже багато років

Тема ймовірного виключення росії із переліку членів Ради безпеки ООН активно обговорюється кілька місяців. На думку міністра закордонних справ України Дмитро Кулеби, щоб це стало можливим, Радбез слід реформувати і "перезавантажити". При цьому дипломат визнає — це доволі розтягнутий у часі процес.

Детальніше свою точку зору Кулеба пояснив в ефірі національного телемарафону. Він підкреслив, що Україна, котра першою підняла питання необхідності позбавити росію праву голоса в Радбезі ООН, має продовжувати працювати у цьому напрямку.

"Це не швидкий процес, тому що потрібно повністю перезавантажити Раду Безпеки ООН для того, щоб виключити з нею росію, — пояснює міністр. — Але і це відбудеться. Головне — бути наполегливими та робити те, що ми робимо".

Також він додав, що квітень, під час якого рф отримала можливість головувати в Радбезі, Україна збирається все одно максимально використати для власної користі. Зокрема, для того, аби пришвидшити процес "вигнання" країни-агресора із важливої для світу організації.

На думку Кулеби, питання щодо виключення рф є актуальним не перший рік, однак лише зараз, після активного втручання України, почалися певні фундаментальні зрушення.

Раніше "Телеграф" писав, як Дмитро Кулеба відреагував на те, що росія з 1 квітня очолила Раду безпеки ООН. Підкреслимо, що подібне право вона отримала всього на один місяць — в порядку черги.