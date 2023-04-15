"Наша ціль — перемога": Шмигаль у США прокоментував чутки про приховані від союзників дані про контрнаступ

Окрім зустрічей з американськими посадовцями, Шмигаль у США зустрічається і з представниками союзників у Європі

Витік інформації з Пентагону не вплине на плани перемогти росіян та повернути окуповані території в межах 1991 року. Україна та США зберігають єдність у ключових моментах підготовки контрнаступу, зокрема підготовці військових, постачання боєприпасів, зброї, ракет.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтону також наголосив, що від США у України немає секретів, повідомляє "Укрінформ". Так він прокоментував тези американських ЗМІ про приховування від США планів українського контрнаступу.

"Ніщо не вплине і не змінить наших планів на контрнаступ. Наша ціль — перемога", — зазначив Шмигаль, виражаючи впевненість в контрнаступі вже найближчим часом. Протягом трьох днів Шмигаль у США та українська делегація зустрічалися з багатьма офіційними особами, а також просував український бізнес на Форумі партнерства США та України.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв про витік документів із Пентагону, який не тільки зачепив Україну, а й росію. Серед даних був компромат на людей з оточення російського президента володимира путіна. Ймовірного "зливача" даних заарештували.