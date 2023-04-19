В США прогнозують "критичний період" на фронті в Україні: деталі

Київ має отримати всі необхідні для перемоги речі

Сполучені Штати переймаються контрнаступом ЗСУ чи не так само серйозно, як і українці. Зокрема, слідкують за перебігом подій на фронті і передбачають початок "критичного періоду" найближчим часом. За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, найважчими можуть стати вже найближчі тижні та місяці.

Політика цитує видання CNN. При цьому Кірбі підкреслює, що американська влада робить все можливе, аби військова допомога Києву не припинялася, а навпаки лише посилювалася.

"Ми знаємо, що наступні тижні та місяці будуть критичними для України, — зазначив американець. — Ми хочемо бути впевнені, що передаємо їм всі можливості, які їм [українцям] знадобляться".

Очевидно, така заява ілюструє посилену підготовку Збройних Сил до важливого моменту — контрнаступу, за яким слідкує більшість іноземних партнерів України.

Окремо Джон Кірбі наголосив: Штати продовжуватимуть військову підтримку нашої держави. Це допоможе якісніше боротися із російськими загарбниками до повного звільнення української території від окупації.

Нагадаємо, що раніше в США запевнили — вже напрацьовують механізм, завдяки якому Україні вдасться передати конфісковані через санкції російські активи. Кошти мають бути витрачені на відновлення зруйнованих міст і сіл після війни.