Зеленський планує виступити перед Конгресом Мексики: Reuters назвали дату

Мексика намагається утримувати нейтралітет в питаннях російсько-української війни

У четвер, 20 квітня, український лідер Володимир Зеленський планує звернутися до Конгресу Мексики із політичною промовою. Виступ буде здійснюватися за допомогою відеозв'язку, а його головною темою, звісно ж, стане підтримка Києва у війні з росією. Це не дивно, адже раніше президент Мексики Андрес Манеуль Лопес Обрадор виступив проти постачання західної зброї для ЗСУ.

Такі дані повідомляє видання Reuters із посиланням на одразу кілька обізнаних із темою джерел. Журналісти підкреслюють, що Зеленський хоче отримати прихильність місцевих політиків, що зміцнило б українські позиції на загальносвітовій арені.

Слід зазначити, що раніше в мексиканському уряді зазначали — вони б воліли зберігати нейтралітет щодо російсько-української війни. За це Мексику неодноразово критикували як в Україні, так і за її межами. Проте представники країни підтримали низку важливих для Києва резолюцій ООН, проголосувавши разом зі Штатами та іншими союзниками нашої держави.

Промова, швидше за все, відбудеться близько опівдня у четвер, однако не зазначається, за часом якої країни.

За даними джерел, звернення Зеленського буде транслюватися завдяки запрошенню Конгресової групи дружби між Мексикою та Україною.

Нагадаємо, що попри вельми неоднозначну позицію Мексики, саме ця країна однією із перших після повномасштабного вторгнення рф обмежила можливість оформити дозвіл на в'їзд до країни для російських громадян. При цьому відмова певний час надавалася українською мовою.