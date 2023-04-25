Президент Литви Науседа теж заговорив про "червоні лінії". Але росії це не сподобається

Литовський лідер говорить, що на війні час — найцінніша валюта, отож його не варто витрачати дарма

Кремлівська пропаганда регулярно лякає західних партнерів України певними "червоними лініями", переходити які начебто не можна. При цьому президент Литви Гітанас Науседа вважає, що всі ці умовні межі мають бути перетнуті, аби Україна отримала всю необхідну зброю та якомога швидше виграла війну.

Про це політик сказав під час інтерв'ю для видання Spiegel. За його словами, Захід уже втратив чимало часу, роздумуючи над певними рішеннями. І все це дісталося зрештою "запізно і дуже дорогою ціною".

"Для мене абсолютно ясно, що ми повинні перетнути всі "червоні лінії". Інакше ми втрачаємо час. Щодня людей вбивають і катують. Депортація дітей – це звичайна справа, як і бомбардування об'єктів інфраструктури", — зазначив Науседа.

Також він закликав інших політиків бути рішучими і пам'ятати, що не лише Україна, а і весь цивілізований світ зараз має справу з небезпечним агресором, котрому не відоме поняття кордонів.

"Не сподівайтеся, що він коли-небудь зупиниться – якщо йому вдасться, він завжди буде продовжувати", — наголосив литовський президент.

Науседа додав, що деякі країни вже постачають Україні необхідні літаки. Це дозволить ЗСУ захистити важливу частину свого фронту — повітряну. Також ідеться не лише про авіацію, а й нові системи протиповітряної оборони. На думку політика, регулярне постачання Києву важливої зброї допоможе вберегти не тільки українців, а й інших європейців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, коли українці почнуть отримувати американські танки Abrams та розпочнуть навчання на них.

Також ми писали про те, якою є актуальна ситуація на фронті. Детальніше можна дізнатися у свіжому аналізі карт бойових дій в Україні.