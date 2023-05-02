В Україні нічого не знають про "секретну миротворчу місію" Папи Римського — CNN

Понтифік діє, вочевидь, лише від власного імені, нічого не погоджуючи зі сторонами конфлікту. Принаймні, з українською

Секретна миротворча місія, днями анонсована Папою Римським Франциском, яка має бути направлена на завершення російсько-української війни, є настільки секретною, що в Києві про неї не чули. У понтифіка же тим часом натякали, що дії священнослужителя можуть стосуватися роботи в напрямку звільнення полонених та повернення додому викрадених у росію дітей.

Про це пише CNN із посиланням на українського чиновника, наближеного до Офісу президента. Згідно із його свідченнями, якщо будь-які переговори за участі Папи Франциска і ведуться, то без будь-якого відома офіційного Києва.

"Президент Зеленський не погоджувався на такі дискусії від імені України, — цитує видання своє джерело. — Якщо переговори відбуваються, то без нагого відома чи погодження".

Чиновник заперечив, що Папа Римський Франциск офіційно може бути задіяний у певній миротворчій місії, котра відома українській стороні і затверджена нею. Якщо це і справді відбувається, то понтифік діє винятково від власного імені, а не представляючи українські інтереси.

Нагадаємо, що тим часом Франциск є відомим "голубом миру" під час повномасштабного російського вторгення в Україну. У Ватикані неодноразово вдавалися до вельми неоднозначних формулювань та дій — наприклад, суміщали прохід українців та росіян під час великодніх обрядів.

Також сам Папа Римський заявляв, що хотів би відвідати Київ, однак для цього йому також слід погодити візит до Москви. На його думку, побувати зараз варто або у обох містах, або у жодному з них.