"росія хвора": Гудименко розповів, що захистить Україну від нових спроб захоплення

Потрібно змінити психологію росіян

росія завжди зазіхала на територію України і не припинить цього робити, однак є один спосіб, як "вилікувати" імперськість росіян і відволікти їх від думок про чужі території.

Про це в рамках програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара розповів український політичний діяч, ведучий, публіцист та блогер Юрій Гудименко.

"росія, коли має хоч мінімальні шанси, перше, що вона робить, — намагається захопити Україну, — підкреслив Гудименко. — Так є і так буде, поки існує хоча б якесь державотворення на російській території. Перше, що зробив Ленін, коли отримав хоч мінімальну владу, при тому, що в нього йшла громадянська війна, — поліз в Україну. Так само робили його попередники і ті, хто був після нього. Це не раціонально, це абсурдно, але це ніколи не зміниться. Це не про раціо, це про хворобу. росія хвора імперськістю і для лікування цієї хвороби історія буде постійно повторюватися".

Він пояснив, що для "лікування" потрібен розвал росії: "Імперськість завжди була і завжди буде. Мені потрібно, щоб росіяни, які говорять на кухні про політику за чаркою горілки, думали не про те, щоб "повернути" Київ чи Харків, а думали про те, щоб повернути до свого складу Сибір, Петербург, Ростов чи інші міста, які повинні замінити нас у їх психології".

Варто зауважити, що поки що Збройні сили України теж досить успішно "лікують" імперськість росіян, — на картах бойових дій чудово видно відсутність успіхів російських військових в Україні за квітень.

Більш того, як повідомляв "Телеграф", все більше і більше розмов ходить навколо майбутнього контрнаступу ЗСУ, який може перетворитися на "криваву бійню".