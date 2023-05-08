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"Переломний момент": Кісінджер вважає реальними переговори України та росії, названі терміни

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Кіссінджер раніше був Держсекретарем США Новина оновлена 08 травня 2023, 10:03
Кіссінджер раніше був Держсекретарем США

Кіссінджер невдовзі святкуватиме сторіччя

Американський політик та дипломат Генрі Кіссінджер вважає, що криза в Україні наближається до переломного моменту. Він вбачає в цьому важливу роль Китаю. Раніше він висловлювався про підтримку України до повернення територій, щоправда, тільки захоплених після вторгнення рф.

В інтерв'ю CBS News, він зазначив, що "коли Китай вступив у переговори все встане на свої місця, я думаю, до кінця року". Кіссінджер вважає реальні переговори можливими. "Ми будемо говорити про переговорні процеси і навіть про власне переговори", — сказав він журналістам.

Зазначимо, що переговорні процеси з росією продовжуються на різному рівні. Зокрема, найближчим часом поновиться процес тристороннього обговорення зернової угоди за участі України, росії та Туреччини. Про мирні переговори поки не йдеться, адже незрозуміло хто в росії відповідає за прийняття рішень, а також в України є певні умови, серед яких деокупація територій.

Як розповідав "Телеграф", впевненість у потребі мирних переговорів неодноразово висували інші країни. Серед них Британія, яка вважає, що треба допомогти Україні опинитися в найвигіднішій позиції для діалогу. У США вважають, що росія не зможе досягти своїх військових цілей, а вікно для переговорів може виникнути будь-коли. Щодо посередництва Китаю в переговорах раніше вже говорили в Італії, однак в Україні вважають, що росія не розпочала "конфлікт", як кажуть європейські політики, а веде війну на знищення.

Теги:
#Україна #Китай #Росія #Переговори #Генрі Кіссінджер