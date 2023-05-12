Організатори "Євробачення" могли відмовити Зеленському у промові, – The Times

Вся причина в позиції Європейської мовної спілки

11 травня у Ліверпулі пройшов другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який Україна та Британія організовують разом. Попри те, що частковими господарями заходу на правах минулорічних переможців є українці, президентові Володимиру Зеленському могли відмовити в офіційному зверненні до публіки.

Докладніше про це пише видання The Times. Вся річ — у початковій аполітичності конкурсу, яка прописана у правилах, що практично не змінювалися від початку заснування конкурсу. Таку позицію озвучили представники Європейської мовної спілки (EBU), які опікуються проведенням "Євробачення".

"Пісенний конкурс "Євробачення" є міжнародним розважальним шоу і підпорядковується суворим правилам та принципам, які були встановлені з моменту його заснування. Одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу", — відреагували у спілці.

Також вони додали, що хоч і розуміють добрі наміри, які має українська влада, але не можуть задовольнити прохання. При цьому The Times, посилаючись на інсайдерів від ВВС, стверджують, що переговори щодо ймовірного виступу Зеленського все ще продовжуються. Їх називають "складними та делікатними". Таким чином, не виключено, що до фіналу, який має пройти 13 травня, домовленість все ж буде досягнута.

Нагадаємо, що свого часу Зеленський звертався до західних партнерів із багатьох міжнародних майданчиків. Так, його мова під час "Золотого глобуса" зворушила дуже багатьох. При цьому на "Оскарі" президентові України відмовляють у можливості нагадати про російську агресію вже другий рік поспіль.