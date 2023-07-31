Суверенітет Польщі під загрозою: путін та лукашенко планують провокацію для нападу - Віталій Портников

Диктатори продумали цілу виставу, щоб залишитися поза підозрами

Президент росії володимир путін в черговий раз чинить тиск на Польщу. На останній Раді безпеки рф, він пригрозив "нагадати" Варшаві, що "завдяки СРСР вона отримала німецькі землі". На цьому фоні найманці ПВК "Вагнер", що перебралися до Білорусі, передислоковуються у бік Польщі. Російський диктатор також заявив, що "Польща раніше захоплювала чужі землі", а тепер планує "окупувати Західну Україну".

Схожі наративи поширює самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко. Як повідомляють ЗМІ, на останню зустріч із путіним лукашенко привіз "мапу перекидання польських військ до кордонів Союзної держави: по бригаді недалеко від Бреста і Гродно". Ба більше, прибічник путіна заявляє, що бійці "ПВК "Вагнера" його напружують, бо хочуть атакувати Польщу".

В інтерв'ю "Телеграфу" український політолог та журналіст Віталій Портников пояснив, що вважає небезпеку для Польщі цілком реальною. На його думку, заяви диктаторів не просто політичні маніпуляції, адже за ними стоять реальні амбіції та наміри.

За словами публіциста, росіяни зробили все так, ніби вони не мають жодного відношення до вагнерівців. І ця вистава полягала навіть у так званому "марші на москву". Тепер, коли ПВК "Вагнер" не перебуває під контрактами ані з російським, ані з білоруським міністерством оборони – путін не несе відповідальності за їхні подальші дії. В цій ситуації президент росії залишається жертвою, якому вагнерівці навіть загрожують. Окрім того, і сам лукашенко говорить, що він не може на вагнерівців впливати й не може "стримувати їх бажання".

Політолог вважає, що це все створює хороші умови для нападу окупантів на Польщу. А у випадку успішних провокацій вагнерівців на польських кордонах і пасивної реакції НАТО — росіяни почнуть просувати "червоні лінії" все далі й далі. В один прекрасний день вони дійдуть до Варшави.

"Звичайно, станом на сьогодні ресурсів на великі плани немає. Вони можуть здійснити лише маленьку провокацію — убити кілька людей і відступити. А якщо відповіді не буде, то вагнерівців стане не 10 тисяч бійців, а 25. Їх кількість буде зростати. Зокрема зараз ми бачимо, що росія закриває кордони," — каже Портников.

При цьому у Китаю, на думку політолога, питати ніхто нічого не буде. Так само як це відбувається зерновою угодою. Адже це величезний міф, що в москві всі сидять і бояться Китаю.

Більше читайте у повному інтерв’ю: "путін вже придумав, як напасти на Польщу — прогноз Віталія Портникова"