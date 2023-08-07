Німеччина не може визначитись із передачею Україні ракет Taurus

Німецький уряд побоюється, що українці битимуть ракетами по російській території

Питання з далекобійними ракетами Taurus, які Німеччина не поспішає передавати Україні, все ще залишається невирішеним. У парламенті допомогу схвалили, але в уряді поки що проти.

Як повідомив нардеп Єгор Чернєв у Facebook, ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Він закликав чекати на офіційне рішення.

За даними Чернєва, ракети Taurus б’ють на 500 км, тобто українська армія матиме можливість охопити всі окуповані території та анексований Крим.

"Довгий час ми працювали з німецькими парламентаріями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла. Чекаємо на офіційне рішення", — повідомив Чернєв.

Тоді як відомий блогер "Шрайк Ньюс" звернув увагу, що рішення про передачу озброєння ухвалює уряд Німеччини, а не парламент. Як і раніше, у Бундестагу висловлюють побоювання з приводу Taurus для України.

Так, у Bild повідомляють, що німецький уряд побоюється ударів України по російській території у разі передачі далекобійних ракет. Крім того, Бундесвер має лише 150 із загальної кількості ракет, готових до розгортання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що німецькі партнери схвалили новий пакет допомоги України. У його рамках очікується передання мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE від компанії Rheinmetall.