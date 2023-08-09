Шантаж, компроміс або прийняття умов Заходу: чи влаштують Україну мирні переговори з росією

Україну можуть схиляти до фіксацію сьогоднішньої ситуації на фронті, попереджає політолог.

Рішучість Заходу будь-що принести мир в Україну буде залежати від подій на фронті. Велику роль у сприйнятті ситуації відіграє хід контрнаступу ЗСУ, гучне анонсування якого спочатку зіграло на руку Києву, а тепер загрожує "розчаруванням" міжнародних партнерів і втратою віри у нашу перемогу.

Про це політичний експерт Олександр Кочетков розповів в коментарі сайту "Телеграф".

Інформаційна кампанія перед початком контрнаступальної операції мала потужний ефект і навіть змусила кремль розглядати варіант відмови від частини вже захоплених територій в обмін на Крим. Проте просування ЗСУ виявилось менш динамічним, аніж очікувалося, що дало рф надію на збереження окупованих територій, каже політолог.

"Тепер під час переговорів буде йтися вже не про схиляння України до компромісів, а про фіксацію сьогоднішньої ситуації на фронті, що призведе до серйозних територіальних втрат для нас. Позиція Заходу буде наступною: ми дали вам усе, що ви просили, контрнаступ відбувся, якщо результату нема — почнемо домовлятися. Неофіційним "дедлайном" для цього вважається осінь 2023 року, адже з настанням холодів темп бойових дій знизиться.

Це навіть не шантаж з боку Заходу, а свого роду умови. Вони в принципі не розуміють, що це війна на знищення — або ми росію, або вона нас — для них війна завжди має політичну складову і веде до переговорів. Насправді ж, росія вважає, що вона не може існувати, доки існує Україна", — каже Олександр Кочетков.

Подібний сценарій є вкрай вигідним для росії, адже укладення перемир'я дасть кремлю час добудувати заводи з виробництва БПЛА, провести чергову хвилю мобілізації і наступати на Україну з новими силами, впевнений політичний експерт.

Водночас, успіхи ЗСУ в ході контрнаступальної операції, за кожним етапом якої в Європі і США уважно стежать, можуть переконати міжнародну спільноту зачекати зі схилянням нас до "мирного врегулювання" і продовжити потужну військову підтримку України, підсумував політолог.

Більше думок експертів читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Угода з дияволом: чому Україна не може допустити "поганого миру" з рф".

Нагадаємо, раніше ми писали, де вирішиться доля контрнаступу ЗСУ.