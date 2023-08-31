Як перемога України змінить світ і росію: ексглава МЗС пояснив

На тему дипломатичних обговорень буде впливати ситуація на фронті

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що восени Україну схилятимуть до переговорів з росією. А публікацій в західних ЗМІ зі схожими прогнозами стає дедалі більше.

Чого очікувати від цієї осені Україні, "Телеграф" обговорював з колишнім головою Міністерства закордонних справ нашої країни Володимиром Огризко. Дипломат наголошує: прогнозувати щось в умовах нестабільної ситуації на фронті дуже важко.

"Прогнозування під час динамічної мінливої ситуації на фронті російсько-української війни та на зовнішньополітичній арені – справа ризикована. Але ми можемо говорити про певні тенденції", — вважає Володимир Огризко.

Тенденції для України стають все сприятливішими, зауважує він. Це підтверджується не тільки рішеннями про передачу Україні винищувачів НАТО, але і збільшенням активності Збройних сил України, які дедалі частіше вдаряють по глибині території ворога за допомогою БПЛА та ракет.

За словами дипломата, вересень буде напруженим місяцем обговорень щодо пошуку мирного врегулювання ситуації в Україні. Важливими платформами для цих діалогів стануть Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку та саміт "Великої двадцятки" в Індії. Однак незалежно від дипломатичних дискусій та переговорів, ключовий контекст для всіх цих розмов буде те, як розвиватимуться події на фронті російсько-українського конфлікту. Тобто дії на бойових полях значуще впливатимуть на дипломатичні дискусії та рішення.

"Перемога України дозволить світові кардинально змінитись на краще. Зміниться сама росія (ставши менш агресивною, понісши покарання за свої діяння), і з цим – і світовий розклад сил. "Заморожування" ситуації автоматично заморожує всі здорові процеси, які могли б відбуватися після перемоги України, – зазначає Володимир Огризко. – Тож слід максимально сконцентруватися на допомозі української армії, що стане головною рушійною силою позитивних змін не лише в Україні та на пострадянському просторі, а й глобально – в усьому світі".

Чим можуть спонукати Україну сісти за стіл переговорів, читайте в повному матеріалі "Телеграфу": "Осінь-2023 та російсько-українська війна — чого чекаємо та чого: аналіз ексглави МЗС України"

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