Альянс диктаторів: яке озброєння може отримати росія від КНДР і як це позначиться на ході війни в Україні

Ядерні держави активно обговорюють військову співпрацю

Лідер Північної Кореї відвідає росію вже цього місяця. За даними The New York Times, зустріч Кім Чен Ина з володимиром путіним повинна відбутися у Владивостоці, після чого лідери, можливо, поїдуть до москви. З посиланням на власні джерела американське видання повідомило, що в ході цього візиту президенти ядерних держав обговорюватимуть військову співпрацю. Зокрема, йдеться про обмін північнокорейського озброєння на доступ до "передових" російських технологій.

Яку саме зброю і військові товари росія може отримати від КНДР, і чи матиме це суттєвий вплив на положення армії рф в Україні, "Телеграф" запитував у військових та політичних аналітиків.

Взаємовигідний союз вигнанців

На другий рік після початку повномасштабного вторгнення в Україну путін остаточно перетворився у одного з найбільш токсичних партнерів на світовій політичній арені. Співпрацювати з російським диктатором тепер означає замастити руки в крові українців і поставити під загрозу своє чесне ім'я та репутацію. Не маючи можливості заручитися підтримкою лідерів цивілізованих країн, глава кремля шукає допомоги у таких же вигнанців, як і він сам.

На сьогоднішній день ключовими партнерами росії є Білорусь, Іран, Китай, деякі країни Африки та КНДР. Враховуючи, що армія рф "бере Київ за три дні" 18 місяців поспіль, а потужності російського ВПК залишають бажати кращого, путіну доводиться домовлятися про поставки озброєння в тому числі з лідерами країн-аутсайдерів, як-то Північна Корея.

Так, минулого тижня Білий дім повідомив, що володимир путін та Кім Чен Ин обмінялися листами, в яких обговорювалася можлива угода про постачання зброї. За словами Джона Кірбі, переговори на високому рівні щодо військової співпраці між двома країнами "активно просуваються", проте більш детальну інформацію про зв'язки між лідерами двох країн американські чиновники надати відмовилися.

За інсайдерською інформацією NYT, йдеться про постачання росії артилерійських снарядів та протитанкових ракет в обмін на передачу Північній Кореї умовно передових технологій для супутників та атомних підводних човнів. Крім того, Кім розраховує й на продовольчу допомогу з боку рф.

Союз рф і КНДР укладався за принципом "нічого втрачати", вважає політичний аналітик Олексій Буряченко. Попри те, що Північна Корея намагається зберігати бодай якісь зв'язки з цивілізованим світом, через свою політичну ізольованість вона майже не залежить від Заходу і не відчує на собі можливий санкційний тиск через спонсорування зброєю держави-терориста.

"Водночас, не слід думати, що ці країни поєднує щось, крім шкурних інтересів. Нічого спільного у них немає: режим в КНДР тримається на ідеології, а в росії — на клептократії та неосталінізмі без ідеологічної основи. Стратегічно у них різні цілі, тому співпраця обмежиться тим, що путін отримає застаріле радянське озброєння, щоб екіпірувати нових мобілізованих, яких наразі навіть одягнути немає у що, або ж оснастити ним війська, які будуть перекинуті до нових кордонів з НАТО, до якого приєдналися Швеція і Фінляндія.

Своєю чергою Кім Чен Ин розраховуватиме на доступ до "передових технологій" та сировинних можливостей рф: газу, нафти, золота, деревини. При цьому, останній, мабуть, перебуває у шоці, коли дивиться на свою маленьку і зубожілу країну і чує, що лідер рф, просить у нього допомоги. Це яскрава демонстрація сьогоднішнього положення путіна і росії загалом. Розуміння цього положення дає змогу Китаю, Індії і КНДР "доїти росію" для задоволення власних потреб", – зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

Яким озброєнням "багата" Північна Корея

За даними ГУР МОУ, станом на сьогодні росії вдалося накопичити щонайменше 585 ракет (без врахування Х-22) з дальністю ураження понад 500 км, якими найчастіше атакують українські міста.

Зокрема, держава-терорист має близько 270 одиниць крилатих ракет "Іскандер", 140 "Калібрів", близько 100 ракет типу Х-101, Х-555 та Х-55, а також приблизно 75 одиниць "Кинджалів", заявив генерал-майор Вадим Скибіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому у розвідці зазначають, що через дефіцит іноземних комплектуючих, російські оборонні підприємства не можуть виконувати плани з виробництва боєприпасів Х-101, які вважаються більш точними та ефективними, ніж крилаті ракети Х-555, Х-22 або навіть "Калібри", що успішно збиваються силами української ППО.

За словами експерта Defense Express Івана Киричевського, сам факт того, що росія купує мінометні 120-мм міни у М'янми, яка є скоріше союзником Китаю, ніж рф, свідчить про те, що у держави-терориста виник дефіцит всього.

"Везти боєприпаси через два океани і кілька морів можна тільки з відчаю. Тому, чим би не була багата КНДР (а простір у номенклатури там досить широкий) росія знайде щось для себе", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Між тим, Північна Корея може похвалитися парком артилерії, зокрема, 21 тис. артсистем усіх типів з мінометами, крупнокаліберними гарматами, самохідними артустановками, РСЗО різного калібру — радянськими штатними калібрами 122-мм снарядів, 152-мм реактивних снарядів, 170-мм САУ, які можуть бути цікаві росіянам після втрати парку "Піонів". Також КНДР має близько 4000 танків, серед яких Т-34, Т-62, Т-55, а також північнокорейські копії Т-62 і Т-72.

Що ж стосується авіації, Північна Корея використовує літаки, придбані у СРСР в кращому випадку у 80-роках – МіГ-29, Су-27 і Су-25 – їх налічується приблизно по 20 одиниць, проте в МіГ-29 рф не дуже зацікавлена — власні машини з консервації у Курську росіяни так і не зняли, каже Іван Кричевський.

"У них є ракети KN-23, які дуже схожі на балістичні "Іскандери". Буцімто, саме на них Корея хоче обміняти у рф технології виробництва атомних човнів. Хоча, якщо говорити про технології для будівництва субмарин, КНДР застрягла на рівні СРСР кінця 50-х років. Цілком може бути, що сьогоднішні переговори взагалі стосуються домовленостей, які укладалися між Північною Кореєю та ПВК "Вагнер", про придбання снарядів і боєприпасів для знищення Бахмуту пригожинськими найманцями. Можливо, зараз обговорюється передача цієї номенклатури по лінії Міноборони рф", – припускає експерт.

КНДР не врятує росію

Попри те, що росія дійсно має серйозний дефіцит боєприпасів та озброєння загалом, так звані домовленості про постачання північнокорейського озброєння в рф поки що виглядають не надто переконливо, каже військовий експерт аналітичної групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Раніше росія вже зверталася до КНДР з подібними пропозиціями, проте позитивне рішення не ухвалювалося навіть після візиту в Пхеньян міністра борони рф сергія шойгу.

До цього кроку КНДР може підштовхнути хіба що Китай і, ймовірно, саме з цією метою путін збирається невдовзі зустрітися з Сі Цзіньпіном, припускає аналітик.

"Втім, які б види озброєння та боєприпасів не отримала росія від Кім Чен Ина, суттєвого впливу на ситуацію на фронті це не матиме. Йдеться про відстань у більш ніж 10 тисяч кілометрів… Це пекельна логістика. До того ж, у Північній Кореї деградована залізниця: вони не мають можливості вивозити боєприпаси в режимі 24/7. А щоб забезпечити росії 15-20 тисяч пострілів на добу, вивозити потрібно дуже багато. КНДР фізично не зможе надати їм таку кількість снарядів та боєприпасів. Максимум, на що вони здатні, – ситуативно компенсувати дефіцит. Глобального впливу на хід війни це не матиме", – каже Олександр Коваленко в коментарі "Телеграфу".