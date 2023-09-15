Російські дрони в Румунії: чому путін виграє від застосування НАТО 5-ї статті

Впливати на агресора, ймовірно, будуть за допомогою санкційного та політичного тиску

Протягом останніх двох тижнів на території Румунії тричі знаходили уламки російських дронів-камікадзе, запущених для ударів по портовій інфраструктурі Одеси. Посол Румунії, яка є членом НАТО, вже проінформував союзників по Альянсу щодо ситуації, зазначивши, що румунська влада "зберігає пильність" і "проводить повне розслідування" інцидентів. В свою чергу, в НАТО заявили, що не мають підтверджень навмисності нападу рф на державу-члена Альянсу.

Згідно з 5-ю статтею Статуту НАТО, агресія проти одного союзника дорівнює нападу на всіх і вимагає колективного військового втручання. При цьому, ані інцидент з падінням ракет у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини, ані тепер вже регулярні падіння дронів в Румунії не спонукають членів Альянсу скористатися навіть 4-ю статтею, яка передбачає проведення консультацій союзників через виникнення загрози для однієї з країн-членів.

"Телеграф" з'ясовував, чому найпотужніший військовий альянс світу досі заплющує очі на російське свавілля, і як розвиватимуться події, якщо 5-та стаття все ж буде застосована.

Світова війна потрібна тільки путіну

У Північноатлантичному альянсі поки не бачать ознак навмисності в діях росії. За словами заступника генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, "нема ризику" того, що Румунія, яка є членом Альянсу, так буде втягнута у війну.

"Найважливіше — знову підтвердити той факт, що нема жодних ознак навмисних дій (з боку росії) щодо завдання удару по румунській території, а отже, і по території НАТО", — сказав Джоане у понеділок, пише BBC.

Попри вдаваний спокій членів Альянсу, Румунія вже почала підготовку до майбутніх "випадкових" атак російськими дронами. Зокрема, впроваджені додаткові обмеження польотів у повітряному просторі регіону Північна Добруджа, що охоплюватимуть територію на відстані 20-30 кілометрів від румунсько-українського кордону і заборонятимуть польоти будь-яких пілотованих або безпілотних літальних апаратів, окрім як державних повітряних суден, на висоті до 4000 метрів.

Крім того, близько першої години ночі 13 вересня жителі восьми громад у повіті Тулча отримали через місцеву систему Ro-alert сигнал тривоги. "У зв'язку з можливим падінням предметів" з неба громадян закликали зберігати спокій і сховатися у підвалі або укритті. Влада оголосила про будівництво бомбосховищ для цивільних у районах біля кордону з Україною. Монтаж споруд вже почато.

Після низки інцидентів з польотами російських військових літаків на кордонах країн членів-НАТО і падінням ракет та уламків дронів на їхніх територіях, виникає все більше запитань до дієвості Статуту НАТО і рішучості Альянсу в питанні організації колективної безпеки.

За словами військового аналітика Олега Жданова, в теорії кожна з цих ситуацій мала стати приводом для застосування принаймні 4-ї статті Статуту, проте союзники цілком свідомо обмежуються протокольними коментарями із заспокійливим ефектом.

Справа у тому, що в Альянсі, як у військовій організації, розуміють: будь-яка агресія проти нього може бути використана в якості провокації. Власне, саме цим і займається росія. Тому союзники по НАТО будуть до останнього дистанціюватися від конфлікту і уникати втручання.

"При застосуванні п'ятої статті війна одразу стане світовою: всі 32 країни-члени НАТО будуть змушені вступити у військовий конфлікт. Як не дивно, це піде лише на користь путіну. У НАТО на озброєнні є ядерні боєзаряди, тому у росії, як у ядерної держави, з'явиться можливість скористатися принципом паритету і організувати перемовини на світовому рівні.

По-перше, таким чином, путін знову вийде на політичну арену світу і поверне собі можливість домовлятися з лідерами. По-друге, в ході переговорів путіна з Байденом, Шольцом і Макроном щодо третьої світової війни, питання України відійде на третій план, нас туди просто не покличуть. Тим паче, що де-юре війна між росією та Україною не оголошена: в рф "спеціальна військова операція", у нас – військовий стан", – пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Глава кремля досі вважає, що є володарем "золотої картки" у вигляді природних ресурсів та ядерного озброєння. Зараз йому конче необхідна можливість скористатися нею. При чому, вже не має значення, хто саме на неї "клюне" — США чи Китай, вважає Олег Жданов.

Усвідомлюючи це, члени НАТО утримуються від відповіді на провокації з боку росії і, ймовірніше за все, будуть впливати на агресора шляхом політичного та економічного тиску.

"Поки набиратиме силу накопичувальний ефект від санкцій, Україна виснажуватиме росію війною. Таким чином, Захід візьме максимум користі від ситуації, остаточно вибивши росію зі світової геополітики", – впевнений експерт.

Росія конає вже 100 років, добивати доведеться Україні

Враховуючи політичну ізоляцію володимира путіна і тисячі вже запроваджених санкцій проти росії, повірити у те, що нові економічні обмеження і декларації про занепокоєння Заходу боляче вдарять по державі-агресору, досить складно.

За словами політолога Олексія Голобуцького, усі розмови останніх років про вбивчу силу санкцій є радше політичним популізмом або нерозумінням реального стану справ у російській економіці. Попри те, що росія дійсно несе чималі фінансові втрати, які зростатимуть з кожним роком, знищити цю державу такими методами неможливо.

"Якби такі обмеження застосували проти України, за 3-4 роки вони б знищили нашу економіку. Російська економіка набагато більш інтегрована в західну, аніж наша, тому обірвати усі зв'язки і ізолювати їх повністю вкрай складно. До того ж, на відміну від СРСР або КНДР, росіяни можуть прогодувати себе самі. Це найбільша проблема.

Тобто, важелі економічного впливу на рф все ще є. Їх безліч і вони, безумовно, б'ють по добробуту росіян, але краху не станеться ще довго. Ця імперія конає останні 100 років, і поки що жива. У питанні економічного тиску наша задача — змусити російські еліти відчути втрати і дискомфорт такого рівня, щоб це спонукало їх до рішучих дій і тиску на кремлівський режим", – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Інцидент з падінням уламків дронів на території Румунії абсолютно точно не призведе до застосування п'ятої статті Статуту НАТО, але він все ж "корисний" тим, що є черговою демонстрацією небезпеки, яку росія несе для всього світу. У подальшому це може полегшити ухвалення рішень про санкції проти рф, що потребують багатостороннього консенсусу.