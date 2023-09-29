"Уявляє себе великим полководцем і копіює Сталіна": генерал Маломуж про нову армію найманців путіна

Путіну терміново потрібні десятки тисяч профі, щоб зупинити просування ЗСУ

Після того, як пішли чутки, що представники ПВК "Вагнер" повернулися в Україну, прес-служба кремля оприлюднила відео зустрічі російського диктатора володимира путіна з колишнім начальником штабу вагнерівців, полковником у відставці андрієм трошевим і заступником міністра оборони рф, генерал-полковником юнус-беком євкуровим. Під час розмови 28 вересня путін доручив трошеву зайнятися формуванням добровольчих підрозділів, які виконуватимуть бойові завдання насамперед в Україні.

Генерал армії, екс-глава Служби зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Микола Маломуж прокоментував "Телеграфу" переродження вагнерівців та його можливі наслідки. Висновки виявилися цікавими.

За словами генерала, путін відчуває, що на стратегічних напрямках не може досягти суттєвого результату. ЗСУ просуваються вперед. Росіяни невдовзі можуть втратити Бахмут, у боях за який поклали десятки тисяч своїх вояків. Внаслідок цього цей своєрідний символ "піррової перемоги" швидко ризикує стати символом провалу окупаційної армії.

– Для кремля важливо якось закрити знакові гарячі точки. Це Бахмут у Донецькій області та Токмак у Запорізькій, – пояснює Микола Маломуж. – Ті підрозділи, які кидаються з метою зупинити український наступ у цих міст, навіть ПДВ, не можуть вирішити поставлене завдання. Хоч і є елітою збройних сил рф.

І в кремлі, схоже, вирішили: якщо вагнерівці брали Бахмут, після чого практично одразу пішли з фронту і влаштували марш на москву, то їм його й утримувати. От і робиться спроба зібрати досвідчених найманців, але вже на новій організаційній базі, пояснює експерт.

– Полковник у відставці трошев, якому надано відповідне доручення, завжди працював на ФСБ. У лавах ПВК "Вагнер" він відповідав за питання безпеки. Завжди орієнтувався виключно на спецслужби та путіна, не підтримав пригожинський бунт. Тому вселяє довіру кремлю. Тож цілком логічно, що саме йому доручали відтворити армію найманців, але вже під повним контролем спецслужб та під егідою міноборони, – вважає екс-глава Зовнішньої розвідки.

Формуватимуть цю групу, на його думку, як зі старих вагнерівців, так і з нових найманців, підтягуватимуть колишніх силовиків, людей з військовим досвідом. І точно не стануть якось прив’язувати до ПВК "Вагнер", яка підірвана організаційно та політично.

До речі, на ресурсах, що мають стосунок до ПВК "Вагнер", уже звучать критичні випади на адресу трошева. Там наголошують, що зараз він керує міноборонівським ПВК "Редут", а ще 29 червня був присутній у кремлі на зустрічі президента з командуванням вагнерівців. І, на відміну від пригожину, не відмовився втекти під крило міноборони.

– Частина вагнерівців зараз воюють в Африці, частина пішла на пенсію, хтось залишився у Білорусі. І в новому формуванні навряд чи вдасться зібрати 50 тисяч профі, як було у пригожина та качки свого часу. Мова швидше піде про 10-20 тисяч. Думаю, їх використовуватимуть на тих ділянках, де Сили оборони України мають успіх, проводять операції прориву. І це точно буде Бахмут, втрата якого стане для шляху на черговий удар по його престижу, по всій пропагандистській риториці успіху. Тому такий поспіх. Тому він особисто взяв участь у зустрічі з трошевим та євкуровим, – наголошує Микола Маломуж.

За його словами, особиста участь путіна в такій зустрічі підтверджує, що він вважає себе великим полководцем, що намагається копіювати Сталіна, який також любив роздавати вказівки військовим, командирам диверсійних підрозділів, навіть деяким партизанам.

– Дуже показово, і показушно, — вважає співрозмовник "Телеграфа". – Пропаганда вже розносить, який путін молодець, як він особисто все вникає, як мало не за його задумом формується нове ефективне угруповання для війни проти України. Потрібно якось збивати негатив від недавніх опитувань, які демонструють, що росіяни втрачають віру в путіна. І перекривати шалені заяви, які він періодично вивергає.

Микола Маломуж вважає, що серйозного впливу на ситуацію на фронті новий-старий підрозділ під керівництвом трошева і в підпорядкуванні міноборони рф мати не буде.

– По-перше, це усічений, порівняно з первісною ПВК "Вагнер", склад. По-друге, багато реально професійних найманців уже вибито. По-третє, хоч як би пижилися путін і трошев, чергова міні-армія найманців не отримає такого кредиту довіри, який колись мав пригожин з уткіним.

Примара чергового походу на москву тяжітиме над цією структурою. У них бачитимуть потенційних путчистів. Це точно не буде ПВК "Вагнер" – відносно самостійна та самодостатня бойова одиниця, яка працює більш-менш автономно за низкою стратегічних напрямків, – констатує генерал.