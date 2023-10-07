Навіть у страшному сні не могли уявити: "Телеграф" дізнався про ексклюзивні подробиці про ситуацію в Ізраїлі

Злочини бойовиків порівняли із злочинами росіян в Україні

Українці, які зараз перебувають в Ізраїлі під обстрілами бойовиків ХАМАС, розповіли про ситуацію в країні. За їхніми словами, бойовики продовжують захоплювати заручників, точна кількість убитих наразі невідома.

Про це "Телеграф " розповіли власні джерела з посиланням на інформацію із закритих армійських каналів. Повідомляється, що мінімум 37 людей бойовики викрали та відвезли на територію Гази, скільки серед них військових невідомо.

"Захоплена база біля кордону, вбили всіх солдатів, кілька тіл забрали з собою", — кажуть джерела "Телеграфа".

Через удари ракет загинули щонайменше п’ятеро людей, ще кілька — від кульових поранень. Однак точної кількості жертв не оголошується. Джерела повідомляють, що бойовики просто ходять між будинками та розстрілюють цілі родини, де можуть, там прориваються до будинків.

"Багато розстріляних машин на дорозі. Група бойовиків прорвалася на молодіжний фестиваль. Поки що результати невідомі. Спецпідрозділи вже на місцях. У Східному Єрусалимі з усіх мінаретів закликають вийти на вулиці та здійснювати теракти", — повідомляють місцеві жителі.

Українці зазначають, що періодично спускаються в бомбосховища, а в небі чути авіацію — літаки та вертольоти Ізраїлю запустили ракети у відповідь по сектору Газа. Під контролем ХАМАСу щонайменше чотири населені пункти. Загалом, за словами українців, ситуація така сама, як і в перші дні повномасштабного вторгнення в Україні, а бойовики поводяться так само нахабно і дико, як і росіяни.

Однак деякі впевнені, що влада Ізраїлю могла уникнути таких наслідків, але втратила ситуацію.

"Не просто провал по всіх позиціях, це, як то кажуть, зловили себе зі спущеними штанами", — кажуть місцеві.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прем’єр-міністр Ізраїлю відреагував на напад ХАМАС лише через п’ять годин. Він заявив, що це війна та бойовики її програють.