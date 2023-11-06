"путіну не вигідно": як зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна може вплинути на росію

Дипломат переконаний, що вже сам факт зустрічі лідерів двох провідних країн є символічним ударом по росії

Американські та китайські політики готуються до особистої зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, що може означати часткове потепління у відносинах між державами. На думку українського дипломата, посла в Хорватії та Боснії і Герцеговині (2010-2017) Олександра Левченка, ці переговори можуть серйозно нашкодити планам кремля і, навпаки, позитивно вплинути на перебіг війни в Україні.

Детальніше про це він розповів в інтерв'ю виданню Obozrevatel. Левченко підкреслює, що російсько-українське протистояння, швидше за все, буде одним із ключових питань, котре розглядатиметься на переговорах двох політиків. Адже мирне завершення війни є інтересом не лише України, а й більшості інших держав світу.

"Думаю, Джо Байден поставить чітко питання до Сі: чи реально Китай підтримує мирне вирішення ситуації і закінчення війни в Україні та припинення російської агресії відповідно до норм і принципів міжнародного права, які закладені в статуті ООН чи підтримує закінчення війни на умовах, які озвучують в Кремлі", — прогнозує Олександр Левченко.

За його словами, наявні пропозиції рф щодо мирного завершення війни не співвідносяться із нормами міжнародного права. На відміну від українського мирного плану. Саме тому важливо, аби в Пекіні нарешті визначилися офіційно, яку ж сторону і, відповідно, варіант вирішення проблеми підтримують.

Крім цього, підкреслює Левченко, сам факт зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна є вельми невигідним росії. В першу чергу тому, що покращення відносин між США і Китаєм не відноситься до інтересів кремля.

"Якщо два головних на сьогодні геополітичних гравця погодять низку позицій по головним подіям і гарячим точкам у світі, то і виникне питання, а що робити з росією, де її місце, чому вона загострює та як на неї можна впливати, щоб заспокоїти. Звісно, ці рішення будуть прийматися без участі кремля", — пояснює дипломат.

На думку Левченка, росія наразі виступає за повний хаос у світовій політиці, тож будь-який натяк на ймовірне потепління між двома чи не найбільш геополітично впливовими країнами світу стане величезним ударом для самого путіна.

"Якась певна розрядка у відносинах між США і Китаєм автоматично несе розрядку майже скрізь, а це не вигідно росії та путіну", — резюмує фахівець.

Слід зазначити, що підготовка до переговорів між Байденом та Сі Цзіньпінем триває на найвищому рівні. Так, наприкінці жовтня до США вперше за кілька років завітав очільник МЗС Китаю, котрий, поміж іншого, провів переговори із американським лідером.