"Україну чекає найжахливіша зима": Кулеба розповів, що може допомогти

Росіяни ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами

Голова МЗС України Дмитро Кулеба прогнозує, що прийдешня зима буде тяжкою. Проте ситуацію може змінити військова допомога від партнерів, зокрема Німеччини.

Значну перевагу могли б надати ракети Taurus, але дипломат фактично дав зрозуміти, що Берлін малоймовірно надасть таку зброю. Про це Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Welt.

"Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі на те, що не отримаємо Taurus, якщо отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами", – сказав він.

Український дипломат зауважив, що наразі Київ все одно продовжує переговори з метою отримання німецьких ракет. Кулеба вважає, що у Берліні забувають про значні зрушення, які вже відбулися в ставленні Німеччини щодо питання постачання зброї Україні.

Він також наголосив, що бачить, як на тлі війни Ізраїля та ХАМАСа, Україна випадає з поля зору, проте для Європи не втрачає значення.

Що відомо про крилату ракету Taurus

Taurus — спільна розробка оборонних індустрій Німеччини та Швеції. Значною мірою, вона подібна до франко-британської ракети Storm Shadow (SCALP), але все ж це не повний аналог, а самостійний продукт.

У ракети фактично є дві боєголовки — перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", в українській розвідці повідомили, що обстрілів енергоситсем навряд вийде уникнути. Проте у ГУР вже знають, коли можна очікувати ударів.