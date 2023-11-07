Україну штовхають до переговорів? Тука пояснив роль "арестовичів"

Серед оточення Зеленського є такого роду "миротворці"

Тема переговорів України з росією обростає чутками та скандальними заявами. Свою роль у цьому відіграють численні "експерти", вважає колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської ОВ (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука.

В інтерв'ю "Телеграфу" Тука оцінив такі розмови. На його думку, примус України до переговорів не є позицією наших союзників.

На питання, чи дійсно Україну підштовхують до виборів, Тука сказав, що вважає, що умовні "радники" та "експерти" могли вести такі розмови за кулісами основного театру подій.

"На офіційному рівні це заперечується. Але в мене таке враження, що під час роботи формату "Рамштайн" різного роду "радники", "експерти", умовні "арестовичі" могли вести подібні розмови в курилці. Але це не загальна позиція наших союзників", — зазначив він.

Тука також не приховав, що, на його думку, серед оточення президента України Володимира Зеленського є такого роду "миротворці".

"Втім, впливу на загальнодержавну політику вони, на мою думку, не мають", — додав він.

Більше про те, що, на думку колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій, голови Луганської ОВА (2015-2016 роки), керівника та засновника волонтерської групи "Народний тил" Георгія Туки, відбувається на військовому та політичному фронтах нашої війни читайте у матеріалі "Телеграфа" Коли щось зміниться на фронті і чи вдасться швидко звільнити Крим — Тука про Залужного, Зеленського і "арестовичів"

Додамо, що раніше, як писав "Телеграф", колишній радник Офісу президента Олексій Арестович запропонував почати з росією мирні переговори. Ця заява Арестовича викликала шквал гнівних коментарів у мережі. Багато хто з користувачів зацікавився, чому правоохоронні органи й досі не взялись за колишнього радника ОП.