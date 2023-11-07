Чому Байден не передає Україні ATACMS: ЗМІ дізнались нову несподівану причину

Недостатньо, щоб перемогти

У Білому домі заявили, що США надали вже чимало допомоги Україні, але Київ продовжує наполягати на постачання ATACMS. Проте радники президента США Джо Байдена сумніваються, що ці ракети зможуть допомогти.

Ба більше, США побоюються, що така допомога може спровокувати російського диктатора володимира путіна залучити ядерну зброю. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Помічники пана Байдена наголошують, що наразі вони надали Україні всі системи озброєнь, які він просив. Але мають серйозний острах щодо ракет ATACMS, адже вони можуть не відіграти значної ролі у війні росії та України. Причина ховається у тому, що росіяни вчаться паркувати свої літаки поза межами досяжності цієї зброї.

Також NYT пишуть, що Зеленський, виправдовуючи заяву Головнокомандувача Валерія Залужного, знову поскаржився, що значна частина американського обладнання прибула надто пізно, щоб мати потрібний вплив. Помічники Байдена заперечують це, кажучи, що вони надали зброю, коли українські війська могли її використати. Але Україна, за словами американських чиновників, проігнорувала поради Пентагону щодо зосередження своїх сил для прориву через один або два опорних пункти в російській мережі окопів і мінні поля.

Тож тепер президент США намагається приховати розчарування війною в Україні, яке викликано зростаючим відчуттям того, що мільярди доларів американської зброї, допомоги та збору розвідданих просто не змогли подолати всю вагу росіян, які окопалися всередині країни.

"… ми даємо (зброї — ред.) достатньо, щоб залишитися в боротьбі, але недостатньо, щоб перемогти", — каже Байден.

Раніше "Телеграф" писав, що для адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та інших прихильників України у Вашингтоні настав час переосмислити своє бачення перемоги Києва та зробити його більш реалістичним. Владі варто підібрати інші аргументи для спікерів, щоб Америка продовжила підтримувати Україну.