Час грає на користь росії: президент Чехії зробив невтішну для України заяву

Та чи отримають ЗСУ перевагу на фронті

Ситуація на фронті свідчить про те, що Україна малоймовірно отримає військову перевагу у війні з росією. Такою думкою поділився президент Чехії Петр Павел на конференції "Дипломатія і безпека".

Він також розказав, що, як наслідок, у наступному році стане вже можливим дипломатичне врегулювання війни. Про це пише видання Novinky.

За словами Петра Павла, час грає на користь росіянам. Ймовірно, тому вони подекуди намагаються затягнути війну.

"Переговори можуть початися наступного року, оскільки розвиток подій не вказує на те, що українська сторона отримає військову перевагу. Час зараз грає на користь росії, яка має сильнішу мобілізаційну базу для живої сили. Вигравши час, вона також зможе поповнити матеріальну базу, якої їй давно не вистачало. Ми бачимо масове постачання з Північної Кореї, ми бачимо спроби обійти санкції", – зауважив Павел.

На його думку, затягування війни є очевидним. Ба більше, кремль може вичікувати, що принесуть президентські вибори у США у 2024 році.

Проте Павел наголосив, що Захід у будь-якому випадку має продовжувати підтримувати Україну.

"Ситуація не є однозначно позитивною. Позитивним для України має бути те, що ми на їхньому боці та повинні підтримувати їх у досягненні їхніх цілей. Зі свого боку, у нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати надавати підтримку", – додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи чекати перемогу у 2024 році. За його словами, влада робить усе можливе для цього. Але є ще один важливий чинник — на завершення війни сильно впливають постачання ЗСУ сучасної західної зброї.