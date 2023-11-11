"Пробачити кривавий геноцид?": Подоляк зробив сильну заяву щодо мирних переговорів

Це може тривати поки світ остаточно не захлинеться демократичною кров'ю

Підіймаючи тему мирних переговорів, росіяни ніби пропонують зберегти їм можливість і надалі вбивати, ґвалтувати людей та захоплювати території. А подібні розмови про переговори від представників демократичних країн також свідчать про бажання "миритись" з геноцидом та терором.

І це хочуть запропонувати Україні після більш як 600 днів кривавої повномасштабної війни. Таку заяву зробив радник керівника Офісу Президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

"Коли хтось у росії промовляє слово "переговори", він насправді прямо каже: "Не дайте нам програти, не дайте нам відповідати за злочини, збережіть нам можливості вбивати, ґвалтувати, захоплювати, змусьте Україну змиритися й стати на коліна", — зауважив він.

На думку Подоляка, коли хтось, хто комфортно сидить за тисячі кілометрів від війни та поважно розмірковує про чужі долі, пропонує Україні погодитися на "переговори/капітуляцію" після понад 600 днів кривавого геноциду, він насправді пропонує дозволити росії продовжити скоювати злочини, вирізати громадянське населення, вбивати глобальні правила. І це може тривати поки світ остаточно не захлинеться демократичною кров'ю й не визнає тиранів глобальними лідерами.

Кровожерливість росіян очевидна і з нею давно все зрозуміло, але, як пише радник керівника ОП, виникає питання:

"… що рухає окремими громадянами Країн Демократії, які так і не зрозуміли суті цієї війни, її природи та справжньої мети росії? І навіть не хочуть усвідомити мотиви тих, хто, втрачаючи близьких, захищає своє право на власне життя та свободу".

Раніше "Телеграф" писав, що керівник ОП Андрій Єрмак висловився щодо розмов про переговори з росією, яки випливають у західних ЗМІ. Він наголосив, що такі ідеї Заходу підкидають росіяни, водночас Україна на переговори з терористами не піде.