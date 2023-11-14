"Є проблема, вона буде поглиблюватись": у Конгресі США тривожаться через ситуацію з Україною - ЗМІ

Вони досі не впевнені, що готові до тривалої війни

У Конгресі Сполучених Штатів Америки (США) побоюються, що ситуація з виділенням військової допомоги Україні може погіршитись. Попри те, що й так, на тлі затримок з постачанням зброї, війна в Україні "йде не так добре".

Київ наголошував на тому, що війна буде тривала, але, наскільки Захід готовий до неї, не зрозуміло досі. Таку думку висловив представник Конгресу на умовах анонімності у коментарі виданню Newsweek.

"Я думаю, що є проблема, і я очікую, що вона буде поглиблюватись", — цитує анонімне джерело з Конгресу іноземне видання. У США серйозну думають над тим, як розвʼязати цю проблему і чим можна зарадити.

Зазначається, що Україна в останні місяці 2023 наполягає на більшій фінансовій і військовій підтримці, адже наближається кінець року, а довгоочікуваний контрнаступ не вдається так, як хотілося б. Хоч Київ неодноразово попереджав західних партнерів про тривалу війну, але незрозуміло, наскільки Захід готовий до неї.

"Подивіться правді в очі, війна в Україні йде погано. Для того, щоб Україна виграла її (війну — ред.) у такий спосіб, який принесе очевидно перемогу, а не ми просто вдавали, що це перемога, США мають не лише триматися курсу — нам потрібно посилити напрямок руху на порядок.

На жаль, я бачу, що це не те, що ми робимо. Це рівень відданості та чітке керівництво щодо подолання загрози, якої ми, можливо, не бачили в США з часів пізньої холодної війни", — зазначив представник Конгресу.

Він також додав, що не має легкої та простої відповіді, яка заспокоїла б всіх, хто хвилюється: українців, республіканців, демократів.

Але єдине, в чому у Конгресі США впевнені, так в тому, що передвиборча кампанія Дональда Трампа лише поглибить розбрат у питання надані підтримки Україні. Цілком можна очікувати, що колишній президент висуватиме ще більш пихаті вимоги.

"Тому, так, є проблема", — зазначило джерело іноземному виданню.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що страх ескалації з боку росії заважає адміністрації США більш ефективно підтримувати Україну, що, зрештою, може призвести до того, що Київ посадять за стіл переговорів. Про це розповів колишній радник з національної безпеки в адміністрації Дональда Трампа (у 2018-19 роках) Джон Болтон.