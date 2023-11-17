Переговори Байдена та Сі: чи приведуть вони до деокупації України

США – цитадель світової демократії, а от цзіньпінівський Китай повільно котиться до автократичного режиму

Зустріч президента США Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна, беззмінного голови Китайської народної республіки – це сам по собі дуже важливий факт, який може стати імпульсом для подальших деескалаційних угод. Особливо у контексті повної деокупації України.

Про це сказав у коментарі "Телеграфу" ветеран зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан. Він нагадав, що США та Китай зараз – це два абсолютно різні за принципами державних лади.

США – цитадель демократії, а от Китай, де почалося третє п’ятиріччя влади Сі Цзіньпіна, дрейфує у бік автократичної держави. Компартія Китаю змогла об’єднати країну доволі жорсткими способами, а також поставити собі на службу сумнозвісну китайську мафію ("тріади), але це й все.

"Хай там як, зустріч китайського та американського лідерів – це добре. Складається враження, що Сі у власних інтересах намагатиметься маневрувати між США та росією. Використовуючи й тих, і інших на користь КНР", – вважає Богдан.

Експерт зазначив, що Китай попри усю свою технологічну могутність дуже сильно потребує саме багатих західних ринків збуту. Також КНР потрібні інвестиції, технології, доступ держави до міжнародних кредитних ліній та відсутність дискримінації китайців за кордоном.

США зацікавлені у тому, щоб їхній "азійський двір" – Тайвань, Південно-Китайське море, Східно-Китайське море, кордон з Індією – не спалахнули полум’ям війни. А окрім того – щоб Китай не підтримував путіна та його агресивну терористичну війну в Україні.

Тобто, робить висновок Василь Богдан, попри те, що Китай та США мають свої інтереси, важливо, щоб обидві сторони зійшлися у розумінні унеможливити глобальний конфлікт. Тому що Третя Світова війна може знищити нашу цивілізацію.

Докладніше на цю тему читайте у статті "Телеграфа" "Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: у чому вигода України та проблема росії".

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден та голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін провели двосторонню зустріч у Сан-Франциско на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. За її підсумками Вашингтон та Пекін домовилися відновити контакти між військовими відомствами, а також співпрацювати у сфері боротьби з наркоторгівлею.