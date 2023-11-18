"Повинен вивести війська": Шольц вчергове закликав путіна подумати головою

Світ не може дозволити путіну досягти успіху у війні

Російський диктатор володимир путін повинен негайно припинити свою агресію проти України та вивести війська з її територій. Це буде першим кроком для мирного завершення війни.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Нутеталю в землі Бранденбург, повідомляє видання The Guardian. Втім, канцлер вважає, що наразі немає жодних ознак того, що це станеться.

При цьому Шольц, відповідаючи на питання журналістів, зазначив, що світ у жодному разі не може дозволити російському диктатору досягти успіху у своїй меті застосування сили для того, щоб анексувати частину сусідньої країни.

Канцлер ще раз заявив, що Німеччина буде допомагати Україні захищатися від російського терористичного вторгнення доти, доки це буде необхідно.

Нагадаємо, Шольц минулого тижня визнав, що війна в Україні ймовірно триватиме ще довго і до цього треба бути готовим. Пізніше він також він наголосив, що переговори між Україною та росією можливі тільки після того, як російські війська будуть виведені з української території.Окрім того, Шольц планує наступного року збільшити вдвічі збільшити допомогу Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що на думку німецьких ЗМІ, хоча весняно-літній контрнаступ українських військ, на який багато хто покладав великі надії, не досяг своєї мети й попереду на Україну чекають зима і позиційна війна – все ще є сподівання на перемогу.