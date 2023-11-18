Росіяни припинили обмін військовополоненими: в Україні назвали причини

Терористи намагаються переконати українців, що полонених не міняють через позицію української влади

Російський терористичний режим наразі заморозив обміни військовополоненими, хоча їм є кого міняти, та на кого міняти. Причина – росіяни планують використати це, як фактор розхитування українського суспільства.

Про це розповів керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в інтерв'ю російському опозиційному виданню "Настоящее время". На його думку, рф намагається переконати український народ, що обмінів не буде через позицію України.

"Росія намагається розхитати українське суспільство, намагається переконати рідних військовополонених у тому, що обміни не відбуваються через перешкоди з українського боку. Закликає до якихось масових акцій. І в такий спосіб вони використовують військовополонених як ще один важіль впливу на українців", – зазначив він.

За словами Яценка, крайній раз обмін відбувся в серпні 2023 року. Тоді додому повернулося 22 українських військових. Після цього обміни взагалі припинилися. І це попри те, що Україна має багато полонених росіян і готова обмінювати їх на своїх людей.

"Наші місця утримання заповнюються, і нам зовсім не потрібно тримати цих російських військовополонених. Ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" вже писав, що Зеленський повідомив про плани російського терористичного режиму посіяти розкол в українському суспільстві. Через те, що кремль не здатний здобути перемогу у війні, російські терористи планують створити "хаос" усередині України та змістити її президента. Зеленський послався на розвіддані, отримані Києвом від партнерів. Російський план підриву ситуації в Україні він описав як "Майдан-3", пояснивши, що росія прагне влаштувати в Україні переворот.