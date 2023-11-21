"Хочемо справедливості": Зеленський прокоментував можливі переговори із путіним

Український лідер не приховує, що суспільство втомилося від війни, однак переконаний — за стіл перемовин із кремлем сідати не варто

Переговори між росією та Україною про завершення війни наразі просто неможливі. Такої думки притримується президент України Володимир Зеленський. За його словами, в українського народу відсутня довіра до путіна чи росії як держави, тим більше, що вороги мають на меті єдине — "хочуть нас убити".

Про це Зеленський заявив у ексклюзивному інтерв'ю журналістам The Sun. Політик також додав, що на відміну від східного сусіда, українці бажають не справедливості.

"Ми не говоримо про мир за будь-яку ціну. Ми говоримо про справедливий мир, бо це дуже важливо", — зазначив український лідер.

Він підкреслив, що більшість українців справді виснажені через війну, і це не дивно, адже подібне протистояння справді забирає чимало сил. При цьому, переконаний він, суспільство не вимагає миру за будь-яку ціну, адже не вірить, що "путін чи росія хочуть закінчити війну".

Саме тому тема дипломатичного урегулювання конфлікту за допомогою переговорів поки не підніймається.

"Чи важко на полі бою? Так. Але тепер дружити чи сісти за дипломатичний стіл із росією? Ні", — резюмував Володимир Зеленський.

Додамо, що у цьому ж інтерв'ю президент визнав, що Україна може скористатися шансом ліквідувати російського диктатора путіна, якщо подібна нагода випаде. На думку Зеленського, це абсолютно справедливо у нинішній війні, коли спецслужби рф й досі намагаються "обезголовити" українську владу.