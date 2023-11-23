Не тільки Європа: Франція планує купувати снаряди для України в усіх, хто запропонує – Politico

Попри те, що у ЄС зберігають обережний оптимізм щодо плану на мільйон снарядів, є й інші пропозиції вирішення проблеми

Франція більше не буде купувати снаряди для України виключно у європейських виробників. Якщо європейські оборонні підприємства не зможуть впоратися із замовленнями на снаряди до березня 2024 року, Париж готовий придбати снаряди для України в постачальників за межами Євросоюзу.

Про це пише видання Politico. Відзначається, що це дуже помітний відступ Франції від своєї традиційної політики віддавати перевагу придбанню зброї та боєприпасів, виготовлених саме у Європі.

Амбітний план передати Україні мільйон снарядів ЄС виконав лише на третину, що спровокувало сумніви у тому, а чи був цей план взагалі реальним для виконання. Втім, представник Європейської служби зовнішніх зв'язків фон Зеерр-Тосс вважає, що ситуація оптимістична – терміни можна продовжити, а європейські запаси та потужності відчувають величезне навантаження через потреби України та країн НАТО.

Але попри це, в Європейському Союзі все частіше звучать голоси, які виступають за дозволи на придбання снарядів для України за межами Європейського Союзу. Така зміна стратегії дозволить Європі не тільки підтримувати Україну у потрібних обсягах, але й збереже інтереси європейської оборонної промисловості; через велику потребу у 155-мм снарядах вона не втратить замовлення та гроші, та не буде при цьому перевантажена.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європейський Союз не виконає зобов’язання надіслати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня 2024 року. Він також поставив під сумнів припущення, що це колись було взагалі реальним.

Зазначимо, що таким чином Пісторіус підтвердив слова глави МЗС України Кулеби про снаряди, а також про те що, ЄС має проблеми с промисловістю.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 26 жовтня заявив, що Європейський союз поставив Україні лише одну третину з обіцяних навесні артилерійських снарядів.