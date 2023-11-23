Що путін готує для України: голова української розвідки розповів про плани диктатора

Кремль готується воювати роками та вважає, що ресурсів для цього у росіян вистачить надовго

Усі цілі російського диктатора володимира путіна щодо України не змінюються попри ситуацію на фронті та навколо росії. Російський диктатор планує загребти стільки українських земель, скільки зможе, тому що для нього та інших росіян ця війна сакральна – йдеться про "возвращение исконно русских земель".

Про це у своїй статті для "Інтерфакс-Україна" написав голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко. Він зазначив, що зараз війна перейшла у стадію боротьби на виснаження і дедалі більше видно прагнення кремля вести її стільки, скільки йому буде потрібно.

Наприклад, вже зараз росія закладає війну на виснаження у плани комплектування своєї армії на 2024 та 2025 роки. У кремлі переконані, що у них ресурсів вистачить на всіх рівнях і на дуже довгий період; водночас, там вважають, що українські ресурси "наближені до повного вичерпання".

З усім тим, путінський режим вирішив дослухатися до точки зору ФСБ, та замість реалізації поточної кремлівської стратегії з підриву західної допомоги Києву, яку визнано неефективною, сконцентрувати зусилля на дестабілізації безпосередньо України. З цією метою планується реалізація трьох задач:

1) Російські війська почнуть тиск по всій лінії фронту. Вони будуть намагатися захопити окремі точки, в першу чергу важливі політично та медійно.

2) Взимку буде продовжуватися знищення об'єктів критичної інфраструктури "за Суровікіним" – електростанції, нафтопереробні заводи, транспортні вузли – щоб знизити якість життя українців та викликати невдоволення.

3) Росіяни будуть намагатися розколювати суспільну єдність в країні. Будуть підживлятися амбіції опозиційних сил та провокуватися військові. Мета російських терористів – сформувати критичну масу людей, які будуть незадоволені політикою чинної влади. Далі, за планом путіністів, Україна порине до хаосу, вибратися з якого вже не зможе – і буде неважливо, хто переможе у політичній боротьбі. Тому що як мінімум, Захід припинить допомогу Україні, або ще й змусить її на переговори на путінських умовах.

"Так, чи приблизно так, думають і планують у Кремлі. Обізнаний – це озброєний. Україна б’ється за свою свободу і свободу всіх націй світу. Вільні люди переможуть рабів", – резюмував Литвиненко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що голова СЗРУ назвав цілі путіна у глобальному масштабі. Війна в Україні для російського диктатора – перша цеглинка у відбудову "російської імперії", а воювати кремль готовий 10-15 років.