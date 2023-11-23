Брехунів не зупинити: російські пропагандисти винайшли спосіб ігнорувати санкції ЄС

Пропагандисти рф використовують всі можливі лазівки, щоб далі сіяти дезінформацію у Європі та інших країнах

Російські пропагандистські ЗМІ, зокрема RT та Sputnik, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу, намагаються ігнорувати та обходити обмеження. З цією метою вони створюють численні сайти-"дзеркала", через які продовжують транслювати російську брехню на Європу.

Про це повідомляє видання Bloomberg. Як нагадується у матеріалі, 2 березня 2022 року ЄС наклав санкції на російських пропагандистів з RT та Sputnik, призупинивши мовлення цих "ЗМІ" на території Європи та заборонивши їхній контент.

Офіси пропагандистів у Франції та Німеччині були зачинені. Але судячи з усього, пропагандистів санкції не зупинили – вони почали шукати інші способи ведення своєї дезінформаційної кампанії.

"Майже через два роки після початку війни Кремль, схоже, сміється останнім. RT.com може бути недоступним у ЄС, але низка менш популярних дзеркальних сайтів надає той самий контент, спрямований на підрив підтримки України з боку блоку", – відзначається у матеріалі.

Зокрема мова йде про сайт sventr.site, або RT News навпаки. Через цей сайт поширюється той самий пропагандистський контент, що й через оригінальний сайт російського "ЗМІ".

"Ми плювали на ваші санкції", – процитувала пресслужба RT свого головреда, російську пропагандистку Маргариту Симоньян.

Цей сайт – одне з двох десятків пропагандистських "дзеркал"

За даними з відкритих реєстрів, sventr.site був зареєстрований через три дні після оголошення про санкції; зареєстрував його російський "АНО "ТВ Новости", який надавав ліцензію RT. А за даними розслідувачів, цей сайт – лише один з мережі у щонайменше 19 подібних "дзеркал", через які росіяни поширюють брехню та пропаганду. У жовтні 2023 року він отримав майже 3 млн відвідувань, а RT загалом – понад 141 мільйон і це попри блокування в західних країнах. Відзначається, що таким же чином працює й заблокований російський Sputnik.

Втім, за запевненням єврокомісара, відповідального за боротьбу з дезінформацією, Віри Журової, Європейська комісія в курсі щодо "дзеркал". ЄК працює з країнами ЄС щодо ефективнішого застосування санкцій.

"Хочу наголосити, що, попри деякі спроби обходу, санкції ефективні… Ніхто не зможе знайти ці точки, переключаючи канали випадковим чином. Інтернет-пошукові системи та агрегатори новин не показують результати з цих джерел", – сказала Журова.

Хоча санкції дещо маргіналізували російську пропаганду, вона все ще має багато лазівок. Агрегатором дезінформації став X (Twitter) Ілона Маска, який забитий постами тролів та російських ботів. Російські пропагандисти все ще мають акаунти в інших соціальних мережах. А на сервісі YouTube компанії Alphabet Inc., попри агресивне видалення акаунтів російських підсанкційних ЗМІ, передачі RT, як і раніше, регулярно репостяться – експерти кажуть, що це нагадує їм популярну іграшку "вбий крота".

Нагадаємо, найкращі санкції проти пропагандистів – летальні. Наприклад, російський "військор" Борис Максудов, який отримав поранення на тимчасово окупованій території Запорізької області, помер. Інформацію про це підтвердили російські ЗМІ.