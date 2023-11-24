Змусять Україну домовлятися з росіянами: голова МЗС Литви озвучив сумний прогноз

Ландсбергіс назвав комічною ситуацію, за якої маленька КНДР допомагає рф більше, аніж величезний ЄС – Україні

Якщо західні союзники продовжать тягнути із наданням Україні зброї та боєприпасів, які необхідні Києву для перемоги у війні, це може погано закінчитися. Україна може опинитися в такій ситуації, що в неї просто не буде іншого виходу окрім переговорів з рф.

Про це сказав міністр іноземних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю LRT, повідомляє Bloomberg. За його словами, Україна не має потрібних ракетних систем, в неї мало боєприпасів, а Європейський Союз занадто бюрократичний.

Все це, на його думку, може поставити Україну в положення, коли в неї не буде вибору окрім початку мирних переговорів з російським терористичним режимом. Причому це буде вибір не України.

"Україна, яку ми знаємо, і Україна, якій ми будемо допомагати, поки дихаємо, ніколи не піде на переговори з терористами. Але реальність може бути саме такою", – зазначив він.

Ландсбергіс також розкритикував США за те, що допомога Україні блокується республіканцями. А Євросоюз "отримав на горіхи" від міністра за те, що він не в змозі навіть надати Україні обіцяний мільйон снарядів.

"Виглядає комічно, коли КНДР допомагає Росії більше, ніж ЄС Україні", – похмуро резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європейський Союз не виконає зобов’язання надіслати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня 2024 року. Він також поставив під сумнів припущення, що це колись було взагалі реальним.

Зазначимо, що таким чином Пісторіус підтвердив слова глави МЗС України Кулеби про снаряди, а також про те що, ЄС має проблеми с промисловістю.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 26 жовтня заявив, що Європейський союз поставив Україні лише одну третину з обіцяних навесні артилерійських снарядів.