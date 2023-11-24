Рус

Воювати до кінця чи переговори? Арахамія відверто сказав, як треба вчинити

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1355
Давид Арахамія розповів, як має закінчитися війна в Україні Новина оновлена 24 листопада 2023, 21:07
Давид Арахамія розповів, як має закінчитися війна в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Політик готовий у разі чого "засунути свою думку подалі"

Україна вже майже два роки відбиває повномасштабний наступ росії, і з кожним місяцем все частіше звучать питання про те, як закінчиться війна і чи будуть переговори. Однак є лише два варіанти, як усе має закінчитися.

Україна має або здобути повну перемогу, або результат війни мають вирішити громадяни на референдумі. Таку думку голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія висловив в інтерв’ю Наталії Мосійчук.

За його словами, зараз усе військове та політичне керівництво налаштоване на продовження військових дій, оскільки сідати за стіл переговорів не має сенсу, — Україна поки має погану переговорну позицію.

"Я взагалі вважаю, що, як би не закінчувалася війна, крім повної перемоги, все інше має проходити через референдум. Якщо це буде органічне завершення, як у Кореї, де нічого не підписували, то можливо. А якщо хтось щось підписуватиме, це потім треба буде ратифікувати в парламенті, — парламент просто один одного вб’є, дуже полярні будуть погляди. І я вважаю, такі речі потрібно робити через референдум. Якщо народ скаже робити так, то я свою думку подалі засуну і буду робити так, як скаже народ. Я не відчуваю у собі сили самому вирішувати і тим більше агітувати", — наголосив Арахамія.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Арахамія розповів, чи будуть в Україні вибори у 2024 році.

Теги:
#Війна #Давид Арахамія