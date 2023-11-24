Воювати до кінця чи переговори? Арахамія відверто сказав, як треба вчинити

Політик готовий у разі чого "засунути свою думку подалі"

Україна вже майже два роки відбиває повномасштабний наступ росії, і з кожним місяцем все частіше звучать питання про те, як закінчиться війна і чи будуть переговори. Однак є лише два варіанти, як усе має закінчитися.

Україна має або здобути повну перемогу, або результат війни мають вирішити громадяни на референдумі. Таку думку голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія висловив в інтерв’ю Наталії Мосійчук.

За його словами, зараз усе військове та політичне керівництво налаштоване на продовження військових дій, оскільки сідати за стіл переговорів не має сенсу, — Україна поки має погану переговорну позицію.

"Я взагалі вважаю, що, як би не закінчувалася війна, крім повної перемоги, все інше має проходити через референдум. Якщо це буде органічне завершення, як у Кореї, де нічого не підписували, то можливо. А якщо хтось щось підписуватиме, це потім треба буде ратифікувати в парламенті, — парламент просто один одного вб’є, дуже полярні будуть погляди. І я вважаю, такі речі потрібно робити через референдум. Якщо народ скаже робити так, то я свою думку подалі засуну і буду робити так, як скаже народ. Я не відчуваю у собі сили самому вирішувати і тим більше агітувати", — наголосив Арахамія.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Арахамія розповів, чи будуть в Україні вибори у 2024 році.