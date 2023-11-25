"З матюками ламав їм шаблони": Арахамія розповів про переговори з рф у Білорусі

На переговори їхали ті, хто мав контакти з росіянами та білорусами до війни

Під час перших переговорів з російським режимом у Білорусі у березні 2022 року склад делегації України формували дуже швидко – фактично, із тих, хто був у президента Володимира Зеленського "під рукою" у бункері. А на переговорах члени української делегації поводилися максимально нешаблонно, щоб вибити росіян з колії.

Про це розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю журналістці телеканалу "1+1" Наталії Мосійчук. Він сказав, що вперше про переговори замислилися, коли нардеп Євген Шевченко через Головне управління розвідки вийшов на президента Білорусі Олександра Лукашенко, вмовивши того подзвонити Зеленському.

Зеленський говорити відмовився, і тоді Арахамія запропонував телефонувати з його телефону. А вже після розмови склад делегації формували нашвидкуруч – їхали ті, хто мав таку можливість, а також вже мав якісь контакти с білорусами або росіянами до початку війни.

"Подоляк знав цього Макєя покійного, який з МЗС Білорусі. Він якимось чином мав із Білоруссю конекшен колись давно. Його тоді ж депортували, здається. І він каже: "Я цього Макєя знаю". Я кажу: "Ну знаєш, тоді поїхали з нами, бо ти маєш хоч якийсь персональний контакт". Резніков по Мінському процесу знав Гризлова. Я як виїхав, якось не обговорювалось, чому я. Тому що з мого телефона дзвонили. Ну якось взяли й поїхали", – розповів Арахамія.

За його словами, врешті-решт до складу делегації увійшли сам Арахамія, тодішній міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, тодішній перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін (зараз – Генеральний прокурор України), народний депутат Рустем Умєров (зараз – міністр оборони) та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький. Від ГУР МО був присутній Денис Киреєв, якого потім застрелили у Києві за незрозумілих обставин.

Арахамія також відзначив, що українська делегація поводилася максимально нешаблонно – щоб збити російських дипломатів з пантелику. Наприклад, Точицький зображував "еталонного бандерівця", як його представляли собі росіяни – український дипломат неодноразово виголошував агресивні та людожерські промови, чим дуже нервував росіян.

Сам Арахамія, за його власними словами, "ламав їм шаблони", розмовляючи з російськими дипломатами хіба що не матом та пропонуючи вимкнути камери та поговорити, як "нормальні люди".

"Вони спочатку – Гризлов і інші, там дипломатична школа – дуже сильно нервували. Потім я навчив їх користуватися "зумом" – сказав: щоб поговорити з вами дві-три години, ми ідемо до вас 48 годин і назад 48 годин. Давайте через "зум". Вони спочатку відмовлялися… потім запропонували якийсь свій російський софт, який на другий день зламався. Тому повернулися до "зуму", – пожартував Арахамія.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Арахамія розповів, що Україна вже майже два роки відбиває повномасштабний наступ росії, і з кожним місяцем все частіше звучать питання про те, як закінчиться війна і чи будуть переговори. Однак є лише два варіанти, як усе має закінчитися.