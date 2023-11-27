Коли Конгрес проголосує за гроші на допомогу Україні: у ЗМІ назвали терміни

Наразі єдина перешкода на шляху погодження законопроєкта – питання американських кордонів

Конгрес США планує провести голосування щодо об'єднаного пакета фінансування допомоги Україні, допомоги Ізраїлю та зміцнення кордонів США вже 4 грудня. Планується, що до того часу буде набуто міжпартійного консенсусу щодо пакета.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на лист лідера демократичної більшости Сенату США Чака Шумера, який він розіслав сенаторам. У листі Шумер робить акцент на необхідності якнайшвидше знайти консенсус.

"Майже, напевно, 60 голосів проголосують за відправку в Україну ще десятків мільярдів доларів, але республіканці попередили, що не зроблять цього без угоди про кордон, оскільки вважають, що спікер Майк Джонсон не підніме законопроєкт, у якому відсутні положення про безпеку кордонів", – пише видання.

Заява Шумера, відзначає видання, чинить тиск на законодавців, змушуючи їх висунути такий варіант угоди щодо зміцнення кордонів, який влаштує обидві партії. Фактично, у листі сенатор висунув крайній термін прийняття пакета, оскільки США вже двічі приймали тимчасовий бюджет без урахування потреб України в наступному році ситуація може стати ще гіршою.

"Ніщо не зробить автократів на зразок Путіна чи Сі Цзіньпіна щасливішими зараз, ніж бачити, як Сполучені Штати вагаються у нашій підтримці українського народу та її збройних сил", – резюмував Шумер у своєму листі, закликаючи членів обох партій співпрацювати заради досягнення мети.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку радника із національної безпеки США Джейка Саллівана, недостатнє фінансування з боку Сполучених Штатів Америки вже вплинуло на здатність України протистояти росії на полі бою.