Немає іншого вибору: президент Чехії закликав Захід підтримувати Україну й надалі

Якщо західні держави не збережуть підтримку Києва на потрібному рівні – 2024 рік стане для росіян ще більш сприятливим

В країн Заходу зараз просто немає іншого вибору, окрім того, щоб забезпечити Україну усім, що буде потрібно їй для перемоги у війні проти російських терористів – оскільки зараз час працює на москву. Наслідки перемоги рф у цій війні можуть стати руйнівними для демократичних країн усього світу.

Про це сказав президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera. Він зазначив, що 2024 рік може стати для росіян ще більше сприятливим, якщо Захід буде вагатися у наданні підтримки Україні.

"Немає у нас іншого вибору, окрім як дати Україні все, що їй потрібно для успіху у відновленні контролю над кордоном: щось менше буде нашим спільним провалом", – зазначив він.

Павел додав, що у перемоги росіян будуть нищівні наслідки – авторитарні режими піднімуть голови, впевнені у слабкості західних демократій та у можливості досягати цілей за допомогою військової сили. А тим часом через вагання партнерів Україні вже буде важко взимку – розчарування населення зростає через руйнування інфраструктури, а завдяки нерішучості Заходу воно буде зростати ще сильніше.

До того ж росія виробляє більше танків та боєприпасів, аніж Україна – не враховуючи того, що терористи ведуть переговори з кількома своїми союзниками щодо надання снарядів, безпілотників та іншого озброєння. Водночас Захід передає Україні занадто мало зброї.

"Це створює не дуже сприятливу ситуацію для продовження контрнаступних операцій. Зима дасть рф, яка вже змогла перевести свою промисловість у військовий режим, час на відновлення. Якщо ми втратимо можливість зберегти підтримку України, наступний рік може виявитися ще сприятливішим для Москви. Цей рік має вирішальне значення для закладення основи успіху, наступний рік буде складнішим", – резюмував Павел.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Павел переконаний, що росія не зможе найближчими роками відновити свій військовий потенціал, проте загалом на це піде менше десятиліття.