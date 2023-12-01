Telegraph: Європа повинна переозброїтися для перемоги над путіним, інакше вона програє

Західні політики, на відміну від західних військових, поки що не розуміють, з ким вони мають справу

Якщо Європа хоче перемогти російського диктатора володимира путіна, який вдерся в Україну, вона повинна переозброїтися та стати більш організованою. В протилежному випадку за рахунок розхлябаності західних країн путін виграє війну в Україні, а всі його злочини зійдуть диктатору з рук.

Про це пише видання The Telegraph. Автор статті, журналіст Амброуз Еванс-Прічард, попереджує, що у разі перемоги путіна довіру до усіх ліберальних демократій у світі буде жорстко підірвано.

Колишній фахівець з оборонного планування Великої Британії Ян Бонд сказав Прічарду, що швидкої перемоги України вже не буде – час для неї втрачено; тому на Україну чекатимуть небезпечні часи. Російський терористичний режим збільшує оборонний бюджет на 70% у 2024 році, тоді як європейські санкції не працюють, а цінова стеля на російську нафту у 60 доларів – це фікція. Україна зі свого боку втратила 30% економіки, більшу частину важкої промисловості, 20% агровиробничих потужностей.

"Захід очікує, що країна вестиме наступальну кампанію проти російських траншей і мінних полів без прикриття з повітря, з неадекватним контрбатарейним вогнем, протимінним обладнанням і засобами радіоелектронної боротьби", – зазначив Еванс-Прічард.

Журналіст критикує Європу, оскільки вона зараз, на його думку, стикається з жорстоким ворогом, який планує не тільки повернути росії "царські кордони" – тобто, відновити території навіть не СРСР, а російської імперії – але й захопити частину країн Євросоюзу. Кремль не зацікавлений у мирному врегулюванні, він розглядає Україну і низку інших європейських країн, як штучні утворення, які створені ворогами росії та не мають права на існування.

Ян Бонд підкреслює, що саме тому немає жодного сенсу укладати будь-які договори із путіним, оскільки божевільний диктатор миттєво нападе знову, як тільки відчує, що він готовий. А професор Алан Райлі вважає, що війна взагалі пішла путіну на користь – тепер він може як завгодно виправдовувати репресії проти власних громадян.

На думку Райлі, санкції Заходу насправді взагалі не працюють. Російський режим може імпортувати все, що йому потрібно, через країни-прокладки – Туреччину, Казахстан, Середню Азію. А ще у Кремлі відчули смак крові та вважають, що Захід заслабів.

"Міністерства оборони Європи це розуміють. Є відчуття страху, що ситуація може повністю вийти з-під контролю. Вони знають, що необхідне масштабне переозброєння", – зазначив експерт.

Але, додав Райлі в розмові з Прічардом, західні політики відмовляються це зрозуміти. І це може у підсумку коштувати Європі дуже дорого.

Нагадаємо, в США вважають, що путін не укладе мир з Україною, поки не дізнається про результати виборів у США в листопаді 2024 року. Про це заявив високопосадовець Держдепартаменту США на тлі побоювань, що потенційна перемога колишнього президента Штатів Дональда Трампа може скоротити підтримку Києва з боку Заходу.