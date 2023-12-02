Bloomberg: увесь світ стоїть на порозі сповзання до нової глобальної війни

Ризик "розморожування" старих конфліктів та виникнення нових з року в рік тільки зростає

Конфлікти у сьогоднішньому світі вже поширилися на кілька континентів. Хоча вони виглядають локалізованими, насправді вони взаємопов'язані, тож ситуація зараз нагадує Першу світову війну і через це світ зараз ризикує скотитися у новий глобальний конфлікт.

Про це повідомляє видання Bloomberg. Журналісти нагадують, що за останні два роки світ буквально вибухнув низкою конфліктів майже на всіх континентах.

"Деякі офіційні особи та інвестори припускають, що павутиння конфліктів, що перетинаються, що простягається від Західної Африки через Україну до Близького Сходу, може стати прелюдією до нового глобального конфлікту, і цього разу все починається не з вибуху, а з декількох", – сказано у матеріалі.

В Україні другий рік триває війна, Ізраїль та ХАМАС зіштовхнулися у Газі, що дестабілізувало увесь Близький Схід. Низка країн Африки зазнала державного перевороту, а нещодавно Азербайджан поставив жирну крапку в історії "незалежного Карабаху" та конфлікту навколо нього, захопивши цей регіон.

Видання зазначає, що ризик "розморожування" старих та створення нових конфліктів у світі різко зростає, оскільки США, росія, Іран, Китай та інші країни намагаються захистити те, що вважають своїми інтересами. Це повертає світ у період суперництва великих держав у минулому столітті.

Експерти вважають, що ситуація скоріше нагадує роки перед Першою світовою – Європа ризикує втягнутися у величезний континентальний конфлікт, оскільки там протистоять один іншому континентальні союзи. При цьому у вогні війни може опинитися й Азія, оскільки Китай претендує на Тайвань, що потенційно може спровокувати війну з США.

"Хоча існує безліч стимулів відступити від прірви, зараз все те, що виглядає як обмежені інциденти, насправді у майбутньому може мати катастрофічні наслідки", – робить сумний висновок видання.

Раніше "Телеграф" писав, що Німецька рада з міжнародних відносин (DGAP) попередила, що росія може напасти на країни Балтії, а бойові дії можуть тривати на території самого НАТО вже через 6-10 років.

Також протягом кількох останніх днів сторінками світових ЗМІ пробігла паніка — стали з'являтися статті, де проговорюються різні ситуації, у тому числі що буде у разі поразки України. Так, Economist припускає, що путін може перемогти в України, а Захід робить недостатньо, щоб його зупинити, а The Telegraph попередив, що Європа повинна переозброїтися для перемоги над російським диктатором. Тому "Телеграф" копнув зраду детальніше та розповідає, які настрої нині на Заході.