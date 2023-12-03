"Він повернеться за добавкою": голова МЗС Великої Британії пояснив, чому важливо зупинити путіна

Умиротворення диктатора може коштувати життів

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що якщо російського диктатора володимира путіна не зупинити в Україні, то він "повернеться за добавкою". Він також зауважив, що немає сенсу сподіватись на те, що світ чарівним чином повернеться до того, яким він був раніше.

Адже політика — це не про сподівання та надію. Про це міністр написав для газети The Sun.

Голова МЗС Великої Британії наголосив, що його країна має усвідомлювати те, як змінився світ, та діяти з розрахунком на можливі ризики.

"Сили, що формують його (світ — ред.) — розпалювач війни з кремля, більш агресивний Китай, ісламістський екстремізм, що отруює голови молоді, — ці речі не зникнуть відразу", — заявив очільник МЗС.

Кемерон додав, що "немає сенсу сподіватися на якесь чарівне повернення світу до такого, яким він був колись", адже "надія — не політика".

"Якщо путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів зрештою підриває британські інтереси й коштує британцям життів", — наголосив Кемерон.

За словами міністра, Британія має зміцнювати власну оборону, залишатися поряд зі своїми друзями та звертатися до нових союзників, бо не може ізолювати себе від цих криз.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що росія повинна зазнати цілковитої поразки як у розв’язаній проти України війні, так і в спробах зірвати діяльність ОБСЄ.