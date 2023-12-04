Нагадає про важливість допомоги: Кемерон буде говорити про Україну в США

Країни-члени НАТО мають величезний потенціал, який дозволяє надавати підтримку Україні – проте не використовують його

Міністр іноземних справ Великої Британії Девід Кемерон планує під час свого першого візиту в США на посаді очільника МЗС підняти питання щодо посилення військової та фінансової допомоги Україні. Він вважає, що занадто багато суперечок навколо цієї теми останнім часом точиться в політичних колах США.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Кемерон вважає, що аргументи на кшталт "безпека Європи дорівнює безпеці США" візьмуть гору в Вашингтоні.

"Я хочу запевнити їх, що ми дотримуватимемося обраного курсу і мобілізуємо інших союзників також", – сказав він.

Кемерон також зазначив, що країни-члени НАТО мають величезний потенціал, який дозволяє надавати підтримку Україні. Проте цей потенціал НАТО чомусь не бажає використовувати повністю.

"Складіть разом усі економіки країн, які підтримують Україну у боротьбі з росією, і ми перевернемо її у співвідношенні тридцять до одного", – резюмував він.

Нагадаємо, Кемерон вважає, що якщо російського диктатора володимира путіна не зупинити в Україні, то він "повернеться за добавкою". Він також зауважив, що немає сенсу сподіватись на те, що світ чарівним чином повернеться до того, яким він був раніше.