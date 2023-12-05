ЗМІ: Зеленський планує звернутися до конгресменів перед голосуванням за допомогу Україні

Зеленський має проінформувати сенаторів про план війни в Україні та необхідність надання додаткової військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський планує звернутися до конгресменів в США напередодні того, як вони будуть голосувати за допомогу Україні. Звернення відбудеться через захищену відеоконференцію під час секретного брифінгу перед голосуванням.

Про це повідомляє американське видання The Hill із посиланням на слова лідера демократичної більшості у Сенаті США Чака Шумера. За його заявою, Зеленський має проінформувати сенаторів про план війни в Україні та необхідність додаткової військової допомоги.

"Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами в рамках нашого завтрашнього секретного брифінгу, щоб ми могли безпосередньо від нього почути, що саме поставлено на карту в цьому голосуванні. Я прошу, щоб усі сенатори були присутні на цьому важливому брифінгу", – зазначив Шумер.

В цей же день повинно відбутися голосування за об'єднаний пакет допомоги Україні, Ізраїлю, Тихоокеанському регіону та фінансування на укріплення південного кордону США. Україні в цьому пакеті планується виділити 61 млрд доларів.

Як повідомляв "Телеграф", попри те, що в США зростає опозиція щодо допомоги Україні, американці продовжують знаходити причини для того, щоб не кидати нашу країну. Наприклад, через злочини росіян проти християн-протестантів.

Сполучені Штати Америки вважають головним завданням на поточний момент допомогти Україні пройти зиму. Тому Вашингтон прийняв рішення зосередитися на трьох пріоритетах надання допомоги Україні – це посилення української ППО, зміцнення енергетичної інфраструктури та створення запасів обладнання.