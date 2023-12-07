Провал снарядного плану: Reuters розповіли, скільки снарядів ЕС передав Україні

Через 8 місяців після презентації "снарядного плану" можна вважати, що його фактично провалено

Амбіційний "снарядний план" Європейського Союзу зараз знаходиться на грані краху. Попри те, що до березня 2024 року планувалося передати Україні один мільйон артилерійських снарядів, станом на грудень 2023 року ЄС усіма правдами та неправдами зміг надати тільки 480 тисяч одиниць боєприпасів, 60 тисяч з яких припало на план спільних закупівель.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Видання нагадує, що до кінця строку запланованих постачань залишилося лише чотири місяці.

У березні 2023 року ЄС показав свій план снарядної підтримки України, згідно з яким постачання мільйона снарядів розбивалося на три частини. Першою було постачання снарядів з власних складів, другою – інвестиції країн ЄС у власне снарядне виробництво, третя частина передбачала реалізацію механізму спільних закупівель, який координувало Європейське оборонне агентство.

Фактично реалізувати вдалося лише два пункти – близько 300 тисяч снарядів передав Україні ЄС з власних запасів, ще 60 тисяч замовили сім країн у рамках схеми спільних закупівель. Ще до 120 тисяч надали через інші джерела, але навіть із цим загальна цифра постачань склала тільки 480 тисяч снарядів.

Представники Євросоюзу намагаються виправдовуватися, кажучи, що європейська промисловість потребує часу, щоб наростити темпи виробництва снарядів, оскільки оборонпром Європи занепадав з часів Холодної війни. Але критики кажуть інше: переважна більшість урядів ЄС попри заяви про готовність довгостроково забезпечувати Україну навіть не потурбувалася про те, щоб розмістити замовлення на снаряди де завгодно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Боррель запропонував варіант де взяти більше боєприпасів для України. Його заява надійшла після новин про те, що Європейський Союз, ймовірно, не зможе досягти своєї головної мети передати Україні мільйон 155 мм снарядів до березня 2024 року.