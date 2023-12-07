Україна надала США список потрібного озброєння: що потрібно від Вашингтона

Україна хоче отримати дуже багато озброєння, частина з його у дефіциті в самих США

Попри те, що Сенат США не проголосував за пакет з фінансуванням додаткової допомоги для України, Київ вже звернувся до США зі списком озброєнь, які потрібні Збройним силам на наступний рік. Цей список охоплює низку позицій – більше систем протиповітряної оборони, винищувачі кількох типів, безпілотники та бойові вертольоти.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на документи, з якими ознайомилося видання.

Перелік потрібного озброєння американським представникам передали офіційні особи Міністерства оборони України під час засідання у Вашингтоні 6 грудня. Список, відзначає видання, доволі вичерпний – в ньому є запит як на додаткові системи з тих, що вже є на складах ЗСУ (танки M1 Abrams, артилерія стандарту НАТО у 155 мм), так і безпілотники та ракети великої дальності ATACMS, запити на які Україна неодноразово надавала у минулому.

Окрім цього, в списку є низка нових позицій. Так, Україна просить надати у її розпорядження літаки Boeing C-17 Globemaster та Lockheed Martin C-130 Super Hercules – це великі вантажні літаки для перевезення великої кількості солдатів, вантажів, або важкої техніки.

До списку такоє потрапили ударні вертольоти Boeing AH-64 Apache, військово-транспортні Sikorsky UH-60 Black Hawk, винищувачі F-16 Fighting Falcon та F-18 Hornet. А ще у списку – три типи безпілотників General Atomics, в тому числі найновіший MQ-9B SkyGuardian. Вишенькою на торті є бажання України отримати найновішу американську систему протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Раніше "Телеграф" писав, що в Пентагоні назвали суму, що залишилася для допомоги Україні. Вона не збільшиться, доки відповідне рішення не ухвалить Конгрес.

Якщо американські конгресмени до кінця 2023 року не зможуть виділити фінансову допомогу Україні, то офіційному Києву доведеться скорочувати бюджетні витрати. Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа.