Путін має "національний інтерес": у Китаї приголомшили заявою

Позиція щодо війни в Україні одна

Рішення, якій ухвалює російський диктатор Володимир Путін щодо України, ґрунтуються на національних інтересах держави-агресорки. Водночас Китай закликав до припинення вогню в Україні та пошуку рішення.

Таку заяву зробив директор департаменту Європи МЗС КНР Ван Лутун на брифінгу за підсумками саміту Китай-ЄС. Про це пишуть росЗМІ.

"Іноді країни ЄС закликають Китай розпочати діалог з Росією, з Путіним про виведення військ з України. Але це ж незалежна нація… Однак Путін ухвалив рішення (про початок війни — ред.) на основі національних інтересів та безпеки РФ. Китай також закликає Європу вести діалог із Росією", — зазначив голова департаменту Європи МЗС КНР.

"Позицію Китаю з українського питання можна описати однією пропозицією: необхідно шукати способи негайного припинення вогню та політичного вирішення поточної кризи", — зазначив Ван Лутун. Він наголосив на важливості перегорів між Україною та Росією.

Глва департаменту Європи МЗС КНР Ван Лутун

Як сказав Лутун, переговори лідерів Китаю та Євросоюзу, що відбулися в Пекіні, тривали 3,5 години, були глибокими та конструктивними.

Раніше "Телеграф" писав, що глава МЗС Франції Катрін Колонна відвідала Китай і закликала владу країни не допомагати росії у війні проти України. Вона нагадала, що Франції не хотілося б втрачати стосунки з Китаєм.